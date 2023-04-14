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Травля за эротику и непростой развод: Кристине Асмус — 35

14 апреля отмечает 35-летний юбилей актриса и телеведущая Кристина Асмус. Она родилась в 1988 году в подмосковном Королеве. В юности занималась спортивной гимнастикой, имела разряд кандидата в мастера спорта. Будучи школьницей, играла в спектакле «А зори здесь тихие…» в театре «МЕЛ», а после окончания школы — в спектакле «Портрет мадемуазель Таржи» в ТЮЗе города Королева.

По словам Асмус, актрисой она решила стать еще в детстве, посмотрев сериал «Дикий ангел» и став поклонницей творчества Наталии Орейро. В 2005 году поступила в Школу-студию МХАТ на курс К.А. Райкина, но учеба там не сложилась. В 2008-м поступила в Театральное училище им. Щепкина на курс Бориса Клюева.

Первая известность пришла к актрисе после роли Вари Черноус в телесериале «Интерны». Позже она дебютировала на большом экране в фильме «Елки». С 2012-го является актрисой МДТ им. Ермоловой. В 2013 году Асмус вышла замуж за шоумена Гарика Харламова, в браке с которым родилась дочь Анастасия. В 2019 году актриса получила главную роль в скандальной картине «Текст», за которую ее с супругом стали травить в соцсетях. В 2020-м пара объявила о разводе.

О жизни и творческом пути Кристины Асмус – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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