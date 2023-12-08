«Секс-символ 80-х»: Ким Бейсингер — 70

Одна из самых сексуальных голливудских актрис 80-х Ким Бейсингер родилась 8 декабря 1953 года в семье джазового музыканта и танцовщицы. В школе девушка была застенчивой и тихой, однако это не помешало ей стать моделью, выигрывать конкурсы красоты и сниматься для модных журналов.

В 1976-м Ким начала свой путь в кино, но режиссеры заметили ее талант не сразу. Бейсингер признавалась, что поначалу ее воспринимали как очередную красотку. Отчаявшись получить главную роль, она снялась в эротической фотосессии для Playboy. После нее Ким пригласили играть девушку Джеймса Бонда в «Никогда не говори «никогда».

Самой известной работой актрисы стала роль в эротической мелодраме «Девять ½ недель». Всего на счету Бейсингер — участие более чем в 40 фильмах, а за роль Линн Маргарет Брэйкен в «Секретах Лос-Анджелеса» она получила «Оскар» и «Золотой глобус». У Бейсингер есть звезда на голливудской Аллее славы. Последний фильм с ее участием — «Пятьдесят оттенков свободы» — вышел в 2018 году.

Бейсингер вегетарианка и активистка движения за права животных. Со своим мужем, актером Алеком Болдуином, Бейсингер познакомилась на съемках фильма «Привычка жениться» — они были в браке с 1993 по 2002 год, у пары родилась дочь по имени Айрленд, которая в мае 2023 года сделала своих звездных родителей бабушкой и дедушкой, родив внучку Холланд.

«Я замечаю, что ближе к старости люди часто стараются возвращаться к тому, о чем мечтали в детстве, — говорила Бейсингер в интервью. — Я, например, хотела быть писателем. А еще — певицей. Но пока я продолжаю сниматься в кино, и, значит, старость еще довольно далеко».