От продавщицы из спального района до звезды подиумов: Кейт Мосс — 50

Кейт Мосс родилась 16 января 1974 года в лондонской семье буфетчицы и турагента. Росла в спальном районе Кройдон, где, по ее словам, нельзя было выделяться, потому что «если прыгнешь выше головы, тебя поставят на место». Девушка часто прогуливала школу, подрабатывала продавщицей. В 14 лет ее заметила в аэропорту директор модельного агентства и предложила работу. На первой фотосессии Кейт попросили «притвориться, что тебе скучно ждать автобус».

Первый фотограф Мосс вспоминал, что у нее «не было предвзятых представлений о том, как должны позировать модели». Естественность и непринужденность девушки сыграли ей на руку. К тому же в начале 1990-х в моду входят андрогинность и «героиновый шик». Мосс с фигурой подростка отлично вписывалась в эти стандарты и в 18 лет стала лицом Calvin Klein. К 20 годам она стала одной из самых популярных супермоделей, встречалась с Джонни Деппом, зарабатывала миллионы и жила в Нью-Йорке. Журнал Forbes называл ее одной из самых высокооплачиваемых моделей мира, она сотрудничала со множеством таких брендов, как Chanel, Dior, Dolce & Gabbana.

В то же время модель начинает пропадать по клубам и принимать наркотики. Позже она вспоминала, что наркотики употребляли все ее знакомые. В начале 2000-х Мосс оказалась в центре скандала из-за фото, где она принимает кокаин. Несколько брендов разорвали с ней миллионные контракты, а таблоиды задавались вопросом, не стоит ли отобрать у Мосс дочку, которую она недавно родила. Однако «отменить» модель не получилось, она прошла курс реабилитации, сохранила популярность и ребенка.

Сейчас Мосс живет в загородном доме на юго-западе Англии, продала свой престижный лондонский особняк, увлекается медитацией и садоводством, занимается благотворительностью. Звезда говорит, что ей наскучили вечеринки. «Я больше не хочу терять контроль [над собой]», — признается Мосс.