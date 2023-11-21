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Как сейчас выглядят звезды «Отчаянных домохозяек»

Актрисе из «Отчаянных домохозяек» Николетт Шеридан исполнилось 60 лет

Британская актриса Николетт Шеридан родилась 21 ноября 1963 года в небольшом приморском городе Уэртинг, графство Сассекс. Ее матерью была на тот момент 16-летняя актриса Салли Адамс, а отца Николетт никогда не видела.

Перед тем как стать актрисой, Шеридан работала моделью. В 1984 году она дебютировала в сериале «Бумажные куклы», а в 1986-м обрела успех благодаря съемкам в сериале «Тихая пристань». В 1991 году журнал People включил ее в список «50 самых красивых людей». Затем Шеридан снялась в фильмах «Неистребимый шпион», «Ниндзя из Беверли-Хиллз» и нескольких телепроектах.

В 2004 году Шеридан получила одну из главных ролей в карьере — агентки по недвижимости Иди Бритт в сериале «Отчаянные домохозяйки». Изначально она задумывалась как второстепенный отрицательный персонаж и конкурентка Сьюзан Майер, но зрители и критики тепло встретили Бритт. В итоге она стала одной из основных героинь шоу. За роль в «Отчаянных домохозяйках» Шеридан была номинирована на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана и получила две премии Гильдии киноактеров США.

В 2009-м актриса ушла из проекта и подала иск на $20 млн против создателя и продюсера «Отчаянных домохозяек» Марка Черри и телеканала ABC. Она обвинила Черри в незаконном увольнении, нанесении побоев и дискриминации по признаку пола, сексуальной ориентации и возраста, а также умышленном причинении эмоционального страдания. Многие актеры сериала выступили в защиту Черри, и Шеридан проиграла суд.

Позднее актриса снялась в фильме «Медовый месяц на день» и попробовала себя в качестве продюсера картины «Дух Рождества», в которой сыграла главную роль. В 2018 году Шеридан сыграла Алексис Колби в сериале The CW «Династия». Актриса дважды была замужем — за актером Гарри Хэмлином (в 1991-1993 годах) и за Аароном Файперсом (2015-2018).

Что стало с другими звездами «Отчаянных домохозяек» после окончания шоу — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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