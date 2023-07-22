Вечно молодой: 40 лет назад родился Децл

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) родился 22 июля 1983 года в семье музыкального продюсера Александра Толмацкого. На 16-летие Кирилла отец предложил ему записать трек «Пятница», клип на который попал в ротацию MTV. Через год, в 2000-м, Децл выпустил первый альбом «Кто ты?» (он включил в себя суперхиты «Вечеринка» и «Слезы»), разошедшийся миллионным тиражом. С выходом пластинки Децл, еще до наступления совершеннолетия, достиг огромной популярности – и стал одним из тех, благодаря кому российский рэп пошел в массы.

Вскоре, впрочем, Толмацкий-младший неожиданно для многих перестал сотрудничать со своим отцом и полностью изменил стиль, уйдя в андерграунд. Решение сильно ударило по численности его фан-базы, зато Децлу стали респектовать другие рэперы, до этого косо смотревшие на него как на продюсерский проект.

В 2007 году Децл заявил, что планирует инсценировать свою смерть в 35 лет. В феврале 2019 года рэпера не стало после концерта в Ижевске – ему было как раз 35.

Подробнее о жизни и карьере Децла — в фотогалерее «Газеты.Ru».