28 октября 2022, 14:08
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15 лучших фильмов Джулии Робертс
28 октября исполняется 55 лет американской актрисе Джулии Робертс. Она родилась в 1967 году, первый успех в кино к ней пришел в возрасте 22 лет, когда на экраны вышел фильм «Стальные магнолии» (1989). За роль второго плана в нем Робертс получила премию «Золотой глобус» и номинацию на «Оскар».
В начале 90-х Робертс приобрела статус «звезды Голливуда» после исполнения главной роли в мелодраме «Красотка» (1990), принесшей ей второй «Золотой глобус», вторую номинацию на «Оскар» и номинацию на премию BAFTA.
Получить заветную статуэтку ей удалось в 2001 году, сыграв главную роль в биографическом фильме «Эрин Брокович». Джулия Робертс — одна из самых высокооплачиваемых актрис в мире. Фильмы с ее участием принесли в мировом прокате прибыль на сумму свыше $2 млрд.
О карьере актрисы – в фотогалерее «Газеты.Ru».
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Актриса Джулия Робертс, 2022 год
Первой заметной ролью Робертс считается легкая мелодрама «Мистическая пицца», вышедшая на экраны в 1988 году. Но настоящим прорывом в карьере актрисы стала роль в драме
«Стальные магнолии» (1989), рассказывающей о трогательной дружбе шестерых героинь, сумевших пронести ее через годы. За свою работу Джулия получила первую крупную награду — «Золотой глобус» в категории «Лучшая актриса второго плана»
Годом позже Робертс решила попробовать себя в новом жанре и снялась в мистическом триллере
«Коматозники» (1990) Джоэла Шумахера. Картина рассказывает о группе студентов-медиков, которые после занятий испытывают судьбу опасными экспериментами. Картина не сыскала большой славы в год своего выхода, но впоследствии получила статус культовой
Культовый ромком
«Красотка» (1990) Гэрри Маршалла, в который Робертс попала по чистой случайности. Мало того, что сперва нелюдимого бизнесмена должен был сыграть Аль Пачино, так еще и на роль Вивиан продюсеры никак не утверждали Робертс. В итоге ситуацию разрешил сам Маршалл: он настоял на кандидатурах Гира и Робертс, тем более что (по слухам) у последней к Гиру были романтические чувства, а значит — экранная химия между героями была обеспечена
«В постели с врагом» (1991) выбивается из небольшой череды ромкомов, в которых на тот момент уже успела сняться Робертс (в 1991-м на экраны еще вышел слезливый «Умереть молодым»). Картина задала будущий дуализм в карьере актрисы, постоянно балансирующей между кассовыми семейными фильмами для массового зрителя и серьезными драмами, которые будут приняты более узким кругом ценителей («Дело о Пеликанах», «Мэри Райли»)
В фильме
«Свадьба лучшего друга» (1997) экранной соперницей Робертс стала Кэмерон Диаз. Их шутливое противостояние стало настоящим украшением картины. Кстати, кандидатуры Диаз и «женящегося лучшего друга» Дермота Малруни утвердила лично Робертс. К тому моменту ее статус уже позволял диктовать студиям свои условия
В картине
«Мачеха» (1998) всеобщая любимица исполнила роль «другой женщины», к которой от своей жены (Сьюзен Сарандон) уходил персонаж Эда Харриса. После развода и усиления напряжения в отношениях всех со всеми выяснялось, что героиня Сарандон смертельно больна. Для Робертс этот фильм стал еще и первым продюсерским опытом в карьере
В фильме
«Эрин Брокович» (2000) Джулия исполнила роль матери-одиночки, пробующей свои силы в небольшой адвокатской компании, бросившей вызов гигантской корпорации, которая травит людей. Картина принесла актрисе долгожданный «Оскар» и ввела ее в ранг звезд, получающих по $20 млн за роль. Этот факт позже высмеял коллега актрисы по «Друзьям Оушена» Джордж Клуни, подсунув под дверь ее гостиничного номера $20
В ремейке авантюрной комедии 1960 года Стивен Содерберг, по сути, пересобрал историю, подарив ей вторую жизнь.
«Одиннадцать друзей Оушена» (2001) - не в последнюю очередь история о группе отпетых мошенников со своим кодексом чести получилась такой успешной из-за удачного актерского состава под предводительством Джорджа Клуни, Джулии Робертс, Брэда Питта, Мэтта Дэймона и других
Напряженная драма Майка Николсона
«Близость» (2004) повествует о четверых героях, оказавшихся участниками одного любовного квадрата. Фильм получил две номинации на «Оскар» и два «Золотых глобуса». Несмотря на присутствие в касте Робертс, главным открытием ленты стала работа Натали Портман
В центре сюжета картины
«Август» (2013) — несчастная семья, у каждого члена которой за годы размолвок накопился личный багаж обид и претензий. Их объединяет общая трагедия — исчезновение отца семейства. Режиссер фильма Джон Уэллс собрал прекрасный актерский ансамбль: вместе с Робертс на экране тихо сходят с ума герои Мэрил Стрип, Бенедикта Камбербэтча и Юэна Макгрегора. Робертс и Стрип за свои роли получили парные номинации в актерских категориях «Оскара» и «Золотого глобуса»
Телевизионная драма Райана Мерфи
«Обыкновенное сердце» (2014) повествует о вспышке СПИДа в Нью-Йорке 80-х. Мерфи рассказывает почти личную историю тяжелой потери огромного числа своих друзей, которых забрала страшная болезнь. В «Обыкновенном сердце» Джулии Робертс получилось создать более сложный и объемный образ героини, оказавшейся на пороге трагедии: на этот раз не личной, но общественной
Еще одна теплая семейная драма в фильмографии Робертс
«Чудо» (2017), но более глубокая и основательная в сравнении с ее работами в 90-е. В центре сюжета — история мальчика с необычным лицом, который отказывается прятаться и намерен пойти в типовую школу, принимая на себя все сопутствующие этому смелому шагу трудности
Первый полноценный сериал в фильмографии Робертс.
«Возвращение домой» (2018) — психологический и мистический проект о солдате с сильным ПТСР, который с помощью терапии с психологом (Джулия Робертс) пытается адаптироваться к гражданской жизни
«Вернуть Бена» (2018) - тихая семейная драма о родителях, которые не могут справиться с сыном-наркоманом. Камерная история Питера Хеджеса насчитывает минимальное количество актеров в кадре (помимо Робертс, на экране появляются Лукас Хеджес, Кортни Б. Вэнс и еще парочка артистов второго плана).
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«Газлите» (2022) Джулия Робертс и Шон Пенн сыграли реальных супругов: генпрокурора США Джона Митчелла, работавшего во времена правления президента Ричарда Никсона, и его жену Марту. Героиня Робертс славилась не столько своим браком с чиновником, сколько любовью к публичным выступлениям, где она не просто давала оценку политических событий в стране, но и раскрывала секретные подробности работы мужа и высшего руководства США. Итог: Марту Митчелл пытались заткнуть буквально (держали под замком, пичкая сильными успокоительными) и фигурально (старались выставить сумасшедшей в глазах общественности)
4 июля 2002 года Джулия Робертс вышла замуж за оператора Дэниела Модера, а двумя годами позже родила двойню - дочь Хэзел и сына Финнеаса. Состав семьи увеличился на еще одного человека в 2007 году, когда Джулия родила второго сына Генри