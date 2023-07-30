«Леон», «Багровые реки» и еще 5 лучших фильмов Жана Рено
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Актер Жан Рено
«Голубая бездна» (1988). В своем третьем полном метре Люк Бессон еще не отошел от необарочной стилистики cinéma du look (последнее слово переводится и как «взгляд», и как «внешний вид», «стиль»), но уже начал двигаться в сторону коммерции — то есть снимать на английском языке. Итогом стал один из самых успешных французских фильмов в истории, при этом освистанный в Каннах и провалившийся в американском прокате.
«Голубая бездна» (1988). В драме, снятой по мотивам биографии двух пионеров фридайвинга — Жака Майоля и Энцо Майорки, — Рено сыграл второго, того, что с более трагической судьбой (персонажа переименовали в Энцо Молинари). За эту работу артист был номинирован на премию «Сезар» в категории «Лучшая роль второго плана».
«Никита» (1990). Следующей совместной работой Рено и Бессона стал профеминистский (этот термин плохо вяжется с сексуализированным насилием, в котором обвиняют постановщика, но впечатление картина производит ровно такое) триллер про наркоманку, из которой делают человека-оркестр, в смысле отряд самоубийц из одной-единственной участницы. Ленту прохладно встретили критики, зато полюбили все остальные: она уверенно выступила в прокате.
«Никита» (1990). Также лента породила три ремейка (гонконгский, голливудский и болливудский) и как минимум два с половиной сериала (канадский «Ее звали Никита», американская «Никита» и российская «Надежда»), а теперь заслуженно считается культовой классикой. У Рено в оригинальной «Никите» роль небольшая, но яркая и важная: он сыграл «чистильщика» Виктора, ближе к финалу присланного на помощь главной героине.
«Леон» (1994). Криминальная драма «Леон», она же «Профессионал» — кандидат на звание лучшей работы и Рено, и Бессона (а еще, возможно, Гари Олдмена). Душераздирающая история о дружбе киллера со своей 12-летней соседкой, чью семью жестоко убивают по приказу коррумпированного полицейского, стала для Рено в некотором роде развитием наброска из «Никиты».
«Леон» (1994). В этот раз за теми же очками-«джоновками», что носил Виктор, обнаруживается целая бездна. Здоровенная ложка дегтя в этой бочке меда выглядит так: по всей видимости, картина была вдохновлена отношениями Бессона с его второй женой Майвенн, встречаться с которой 31-летний постановщик начал, когда девушке было всего 15 лет.
«Ронин» (1998). После «Леона» на Рено обратили внимание в Голливуде. От предложений не было отбоя — во второй половине 90-х актер снялся в ромкомах «Французский поцелуй» и «Место на кладбище», шпионском экшене «Миссия невыполнима» и кайдзю-ленте «Годзилла» (ради которой была недальновидно отвергнута роль агента Смита в «Матрице»). В этом ряду особенно выделяется триллер Джона Франкенхаймера «Ронин».
«Ронин» (1998). Жан Рено и Роберт Де Ниро играют бывших спецагентов (французского и американского), входящих в группу опасных наемников, которой поручено завладеть неким кейсом с таинственным содержимым. В момент релиза картину сочли возвращением Франкенхаймера в строй, однако в итоге она оказалась последним удачным фильмом мастера — и предпоследним полным метром в его карьере (через четыре года после выхода «Ронина» постановщик скончался в возрасте 72 лет).
«Багровые реки» (2000). Можно вывезти Жана Рено из Франции, но Францию из Жана Рено вывезти нельзя. Никто, впрочем, и не пытался: параллельно с развитием голливудской карьеры актер продолжал сниматься дома. А дома, как выяснилось, есть свой Финчер, то есть Матьё Кассовиц, сделавший жутко атмосферный и ужасно зловещий триллер «Багровые реки» по одноименному роману Жан-Кристофа Гранже. В нем Рено и Венсан Кассель изображали детективов, разыскивающих серийного убийцу в уединенном городке, что укрыт снегами Французских Альп.
«Багровые реки» (2000). Картина собрала вчетверо больше своего бюджета и спустя четыре года получила сиквел «Багровые реки 2: Ангелы апокалипсиса», в котором Рено и Кассель вернулись к своим образам. А спустя еще почти 15 лет Гранже представил собственный вариант продолжения (к работе над вторым фильмом писателя не привлекли, сценарий подготовил Люк Бессон) — сериал «Багровые реки», продержавшийся в эфире три сезона (там, к сожалению, обошлись уже без Рено с Касселем).
«Васаби» (2001). Подборка лучших ролей Рено никак не может обойтись без комедии: да, актер десятилетиями блистает в драмах, боевиках и триллерах, но и шутить умеет отменно. В нашем случае это экшн-комедия «Васаби» о невероятных приключениях француза в Японии, снятая Жераром Кравичком, Бессоновским протеже, в первую очередь известным по работе над франшизой «Такси».
«Васаби» (2001). В «Васаби» Рено, во-первых, вот так запросто съедает порцию васаби, а во-вторых – изображает сурового, часто пренебрегающего законом, но формально эффективного копа, который прилетает в Токио на похороны любви всей своей жизни и узнает, что все эти 19 лет у него была дочь, теперь ставшая мишенью бандитов.
«Отель «Руанда» (2004). В драме об управляющем отеля Поле Русесабагине, который в 1994 году пытался спасти свою семью и более тысячи тутси и умеренных хуту во время геноцида в Руанде, у Рено роль даже не маленькая, а крохотная: он возникает всего на несколько минут в образе президента бельгийской авиакомпании, владеющей отелем, где работает Русесабагина, сыгранный Доном Чидлом. Настолько крохотная, что актер даже не указан в титрах. Тем не менее это его возникновение подтверждает, что Рено изумителен в том числе как эпизодник. Кроме того, картина имеет слишком большую общественную значимость, чтобы ее опускать. Выбравшись из Руанды, Русесабагина с семьей переехал в Бельгию, а затем в США, где в 2005 году был удостоен высшей награды — Президентской медали Свободы. В 2020 Русесабагину обманом доставили в Руанду, где арестовали и осудили на 25 лет по сомнительным обвинениям. В марте 2023 года мужчина был отпущен на свободу после двух лет заключения.
В июле 2006 года Жан Рено Жан женился в третий раз. Его женой стала британская модель и актриса польского происхождения София Боруцкая. От предыдущих браков у Рено четыре ребенка: двое сыновей и две дочери.
Актер Жано Рено
Хотя Жан Рено уже многие десятилетия у всех ассоциируется с Францией, в действительности у актера испанские корни (до 70-х Рено носил имя Хуан Морено Эррера-Хименес), а родился он в 1948 году в Марокко, тогда еще французском протекторате. Туда его родители бежали из Испании, спасаясь от режима Франсиско Франко. Во Франции же Рено впервые оказался в 17 лет. В новой стране — после обязательной службы в армии — будущий артист стал брать уроки актерского мастерства и начал пробиваться на телевидение и в театр.
В кинематографе Рено дебютировал в конце 70-х, снявшись в экспериментальном мокьюментари чилийца Рауля Руиса «Гипотеза похищенной картины». Там он изобразил одного из персонажей вымышленной картины вымышленного художника Фредерика Тоннерра. А первая крупная роль, наконец запустившая карьеру Рено, случилась четырьмя годами позже, в «Последней битве» — дебютной ленте режиссера Люка Бессона, мрачной черно-белой постапокалиптике, где за полтора часа произносят всего два слова. Успех, настигший актера сперва во Франции, а затем и в Голливуде, был обеспечен именно его сотрудничеством с Бессоном (поэтому режиссер здесь будет упоминаться очень часто).
30 июля Рено празднует свое 75-летие. К этой дате «Газета.Ru» решила вспомнить лучшие роли французского артиста.