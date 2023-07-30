«Леон», «Багровые реки» и еще 5 лучших фильмов Жана Рено

Хотя Жан Рено уже многие десятилетия у всех ассоциируется с Францией, в действительности у актера испанские корни (до 70-х Рено носил имя Хуан Морено Эррера-Хименес), а родился он в 1948 году в Марокко, тогда еще французском протекторате. Туда его родители бежали из Испании, спасаясь от режима Франсиско Франко. Во Франции же Рено впервые оказался в 17 лет. В новой стране — после обязательной службы в армии — будущий артист стал брать уроки актерского мастерства и начал пробиваться на телевидение и в театр.

В кинематографе Рено дебютировал в конце 70-х, снявшись в экспериментальном мокьюментари чилийца Рауля Руиса «Гипотеза похищенной картины». Там он изобразил одного из персонажей вымышленной картины вымышленного художника Фредерика Тоннерра. А первая крупная роль, наконец запустившая карьеру Рено, случилась четырьмя годами позже, в «Последней битве» — дебютной ленте режиссера Люка Бессона, мрачной черно-белой постапокалиптике, где за полтора часа произносят всего два слова. Успех, настигший актера сперва во Франции, а затем и в Голливуде, был обеспечен именно его сотрудничеством с Бессоном (поэтому режиссер здесь будет упоминаться очень часто).

30 июля Рено празднует свое 75-летие. К этой дате «Газета.Ru» решила вспомнить лучшие роли французского артиста.