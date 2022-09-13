Прощай, кино. Умер французский режиссер Жан-Люк Годар

Знаменитый французский режиссер и сценарист Жан-Люк Годар умер 13 сентября, ему был 91 год.

Дебютный фильм Годара «На последнем дыхании» вышел на экраны в 1960-м году и стал знаковой картиной французской Новой волны — одного из самых влиятельных движений в истории кино.

Кинематографисты Новой волны – Жан-Люк Годар, Клод Шаброль, Франсуа Трюффо, Аньес Варда, Ален Рене – создали свой собственный киноязык, экспериментировали с новым подходами к визуальному стилю киноповествования, исследовали экзистенциальные темы и принимали активное участие в общественно-политической жизни.

Позже Годар исследовал в кино такие темы как война, философия марксизма, и даже пытался применить идеи социализма в коллективном процессе создания кино.

Годар бесконечно экспериментировал с формой киноязыка, его интересовали новые цифровые технологии. Предпоследней его работой стал фильм «Прощай, язык», снятый 3D-формате.

В своих картинах Годар не раз обращался к теме России и русской культуры, а в 1994 году даже снял в нашей стране фильм «Дети играют в Россию», где снимались актрисы Ирина Апексимова, Полина и Ксения Кутеповы.

«Надо быть добрее к России. Достоевский говорил, что мы не должны многого просить от души, а быть к ней добрыми и милосердными. И я всегда буду относиться к России так», - обещал режиссер.