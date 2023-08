Человек из метала: Джеймсу Хэтфилду — 60

Вокалисту и ритм-гитаристу Metallica Джеймсу Хэтфилду стукнуло 60. Сын водителя автобуса и оперной певицы начал играть на фортепиано в 9-летнем возрасте, потом освоил барабаны и гитару. До создания группы Metallica Хэтфилд играл в Obsession, Phantom Lord и Leather Charm – но успеха в них не добился.

Музыкант известен фанатам как человек — несчастный случай. Во время тура в поддержку альбома Master Of Puppets он сломал руку, катаясь на скейтборде, спустя пару лет из-за похожей травмы пришлось отложить запись альбома …And Justice For All. В 1992 году в Канаде во время совместного концерта с Guns'N'Roses Хэтфилд получил ожоги лица и левой руки второй и третьей степеней, пройдя рядом с пиротехникой в момент ее срабатывания. По словам басиста группы Джейсона Ньюстеда, кожа Хэтфилда «пузырилась, как у «Токсичного мстителя». В 1994 году вокалист попал в ДТП на квадроцикле, после чего на его голову наложили 40 швов. Кроме того, Хэтфилд дважды проходил курс реабилитации от алкоголизма.

«Мы Metallica, мы приезжаем в город, «рвем его в клочья» и уезжаем. Так мы и начинали: нам по 17-18 лет, у нас есть, что сказать, так что слушайте нас или мы будем играть громче и быстрее!»— однажды сказал Хэтфилд.

Музыкант разведен, у него трое детей.