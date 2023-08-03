Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Человек из метала: Джеймсу Хэтфилду — 60

Вокалисту и гитаристу Metallica Джеймсу Хэтфилду исполнилось 60 лет

Вокалисту и ритм-гитаристу Metallica Джеймсу Хэтфилду стукнуло 60. Сын водителя автобуса и оперной певицы начал играть на фортепиано в 9-летнем возрасте, потом освоил барабаны и гитару. До создания группы Metallica Хэтфилд играл в Obsession, Phantom Lord и Leather Charm – но успеха в них не добился.

Музыкант известен фанатам как человек — несчастный случай. Во время тура в поддержку альбома Master Of Puppets он сломал руку, катаясь на скейтборде, спустя пару лет из-за похожей травмы пришлось отложить запись альбома …And Justice For All. В 1992 году в Канаде во время совместного концерта с Guns'N'Roses Хэтфилд получил ожоги лица и левой руки второй и третьей степеней, пройдя рядом с пиротехникой в момент ее срабатывания. По словам басиста группы Джейсона Ньюстеда, кожа Хэтфилда «пузырилась, как у «Токсичного мстителя». В 1994 году вокалист попал в ДТП на квадроцикле, после чего на его голову наложили 40 швов. Кроме того, Хэтфилд дважды проходил курс реабилитации от алкоголизма.

«Мы Metallica, мы приезжаем в город, «рвем его в клочья» и уезжаем. Так мы и начинали: нам по 17-18 лет, у нас есть, что сказать, так что слушайте нас или мы будем играть громче и быстрее!»— однажды сказал Хэтфилд.

Музыкант разведен, у него трое детей.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 526-й
Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 526-й день
Губернатор Калужской области сообщил о 6 сбитых БПЛА
В Британии сообщили об изготовлении Киевом самодельных бомб на 3D-принтере
В США назвали контрнаступление Украины военным кошмаром
Бывшего мужа Бритни Спирс арестовали за преследование
BYD распространил тизер нового кроссовера
Цукерберг оказался поклонником McDonald's
Новости и материалы
На Украине признали использование безэкипажных катеров для атак по объектам РФ
В Москве 3 августа ожидается до +30°C
Месси установил уникальное достижение
В Перми отказались от сотрудничества с Иосифом Райхельгаузом
Российские силы уничтожили ЗРК IRIS-T в Херсонской области
Экс-тренер «Рубина» объяснил, почему Буффон не перешел в клуб из Татарстана
В 10 российских регионах появятся кризисные центры Красного Креста для детей и родителей
Дочь Джонни Деппа вышла на публику в «голом» топе и кожаной маске
Кадровый голод в промышленности достиг рекорда 1996 года
Subaru представит новый кроссовер в 2025 году
В Турции назвали тщетными попытки создать негатив в отношениях Москвы и Анкары
В ЛНР заявили, что Киев минирует пути отхода ВСУ
Турция подготовит предложения по зерновой сделке к визиту Путина
Главный тренер «Факела» Евсеев подверг критике работу журналистов
Маск приготовился к разговору с главой Apple
Линдси Лохан показала фигуру спустя 2 недели после родов
На улице в Екатеринбурге нашли пятилетнюю девочку, потерявшую своих родителей
Россияне смогут оплачивать покупки в Турции виртуальной турецкой картой
Все новости
На Украине рассказали о сроках контрнаступления
Производитель кофе Jacobs выведет с российского рынка зарубежные бренды
Боррель обвинил РФ в попытке сделать уязвимые страны зависимыми при помощи дешевого зерна
В поликлинике Москвы «амбал формата два на два» начал угрожать пистолетом после ссоры с врачом
112: угрожавший оружием в московской поликлинике задержан
Дмитрий Самойлов
Как мобилизовали, посадили, канонизировали и развенчали Солженицына
К 15-летию со дня смерти писателя
Победить Эболу, лихорадку Зика и COVID. Ученые нашли новый способ уничтожать вирусы
В США создали противовирусные молекулы, не зависящие от мутаций патогенов
«Самая сексуальная династия политиков». Трюдо разводится с женой после 18 лет брака
«Нет цели достать соски и трясти ими»: известные россиянки — о кормлении грудью в публичных местах
Дочь певицы Славы заявила, что ей комфортно кормить грудью в ресторане
«Муж не смог лишить меня девственности»: россиянка – о беременности без дефлорации
Россиянка поделилась сложностями интимной жизни в раннем браке
СК возбудил дело о реабилитации нацизма против иноагента Светова из-за песни. Что известно
ТАСС: СК возбудил против Михаила Светова дело о реабилитации нацизма
В Уфе дезертир с гранатой захватил заправку и вызвал главу Башкирии. Что из этого вышло
В Уфе угрожавший устроить взрыв на заправке мужчина сдался силовикам
«Ситуация продолжает быть сложной». Добровольцам теробороны двух регионов России выдали оружие
Старовойт сообщил, что народной дружине Курской области выдали оружие
Какие новинки автопрома обходят Россию стороной
«Авилон»: в России могут появиться кроссоверы Hyundai Santa Fe пятого поколения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях