Из «Ералаша» на «Евровидение». Сергею Лазареву — 40

1 апреля сорокалетие празднует артист Сергей Лазарев, поп-певец и актер театра, лауреат премий «Чайка» и «Хрустальная Турандот». Его отец также был близок к музыке — он пел и играл на гитаре, служил в музыкальном взводе, а также был солистом ансамбля, который выступал в офицерском Доме культуры. Сам Лазарев с 9 до 11 лет пел в ансамбле имени Владимира Локтева вместе с братом Павлом и в то же время играл в театре Бориса Покровского. В 12 лет стал участником детского ансамбля «Непоседы» и снялся в тележурнале «Ералаш».

В 1999 году Лазарев поступил в Школу-студии МХАТ, а в 2000 к нему пришла слава – он стал участником проекта «Smash!!» с Владиславом Топаловым. Параллельно с этим он запустил актерскую карьеру, сыграв главную роль в спектакле «Несколько дней из жизни Алёши Карамазова» в МХАТе им. Чехова 2003 году. Год спустя Лазарев начал сольную музыкальную карьеру, это привело его к двум появлениям на «Евровидении» (2016, 2019) — оба раза он занял третье место. Как музыкант он успел поработать с Селин Дион, Энрике Иглесиасом, Бритни Спирс и другими звездами. Выступать Лазарев продолжает и сейчас, но уже в основном в России.

Как актер он сыграл в четырех спектаклях на сцене Театра им. Пушкина, в том числе в «Ромео и Джульетте» и «Женитьбе Фигаро». В 2005 году Лазарев получил две статуэтки премии «Чайка» и награду премии «Хрустальная Турандот». Кроме того, Лазарев активно озвучивает кино и мультфильмы – «Классный мюзикл», «Шрек Третий», «Губка Боб квадратные штаны» и другие.