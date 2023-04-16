Ивану Урганту — 45

16 апреля отмечает 45-летний юбилей актер, телеведущий и шоумен Иван Ургант. Он родился в 1978 году в Ленинграде в семье актеров Андрея Урганта и Валерии Киселевой. Внук актеров Нины Ургант и Льва Милиндера.

Окончил Санкт-Петербургскую академию театрального искусства, но не стал заниматься театром как основной профессией. Работал официантом, барменом и ведущим ночных шоу в клубах. В 1999 году получил работу на петербургских радиостанциях, также выступал на местном телевидении.

После переезда в Москву работал сначала на «Русском радио», а затем на «Хит-ФМ». В мае 2001 года впервые появился на федеральном ТВ — на телеканале «MTV Россия». Позднее был задействован в ряде телепроектов на канале «Россия».

На Первом канале работает с марта 2005 года, где в течение 10 лет — с 2012-го до 2022-го – вел развлекательное шоу «Вечерний Ургант». После начала СВО программа перестала выходить, но о ее закрытии не объявлялось. Ургант публично осудил ввод российских войск на Украину и призвал к прекращению боевых действий. 12 апреля 2023 года он заявил, что вернется в эфир Первого канала.

Ургант — девятикратный лауреат ТЭФИ. Много времени уделяет музыке. Играет на гитаре, фортепиано, бас-гитаре, аккордеоне, блок-флейте, терменвоксе и ударных. В 1999 году выпустил альбом «Звезда», разработанный с Максимом Леонидовым. В феврале 2023-го вышел сингл «Моя любовь на пятом этаже», представляющий собой кавер-версию песни группы «Секрет». Ургант также является председателем попечительского совета благотворительного фонда «Друзья».

Жизнь и творчество Ивана Урганта – в фотогалерее «Газеты.Ru».