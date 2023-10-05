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«Хочу быть знаменитой актрисой». 80 лет со дня рождения Инны Чуриковой

5 октября Инне Чуриковой исполнилось бы 80 лет

Советской и российской актрисе театра и кино Инне Чуриковой сегодня исполнилось бы 80 лет. Будущая звезда родилась 5 октября 1943 года в Башкирской АССР, куда во время Великой Отечественной войны эвакуировали ее мать. Позже семья вернулась в Москву.

Окончив школу, Чурикова поступала в Театральный институт им. Бориса Щукина и в школу-студию МХАТ. Во время вступительных экзаменов так и говорила: «Хочу быть знаменитой актрисой…». Тем не менее, ни один из этих вузов ее не принял. В итоге Чурикова оказалась в «Щепке».

В 1973 году Марк Захаров пригласил Чурикову на главную роль в спектакль «Тиль» Московского театра им. Ленинского комсомола, а спустя пару лет она вошла в труппу. На сцене театра Чурикова будет играть более 40 лет. Она была и Офелией, и Гертрудой в «Гамлете», и Ириной Аркадиной в «Чайке», и свахой Феклой Ивановной в «Женитьбе», и еще десятками других героинь.

На счету актрисы также более тридцати киноролей: Чурикова сыграла Марфушеньку в сказке «Морозко», купчиху Вассу Железнову в «Вассе», Якобину фон Мюнхгаузен в «Том самом Мюнхгаузене», Прасковью Кроликову в комедии «Ширли-мырли», Кунину в «Благословите женщину».

Звание народной артистки СССР она получила в 1991 году.

Жизнь и карьера актрисы – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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