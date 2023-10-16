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С Днем рождения, крошка! Илье Лагутенко — 55

Илье Лагутенко исполнилось 55 лет

Илья Лагутенко — обаятельный фронтмен коллектива «Мумий Тролль» — празднует 55-й день рождения.

За 40 лет существования коллектив выпустил не менее 13 студийных альбомов, объездил всю страну, а песни «Владивосток 2000», «Невеста?», «С новым годом, крошка!» и «Утекай» любят многие слушатели.

«Музыка и «Мумий Тролль» — это мой образ жизни, — признавался Илья Лагутенко в интервью «Газете.Ru». — О котором я, честно признаюсь, когда-то мечтал в детстве, но никогда не думал, что это возможно, что это может настолько органично вписываться в действительность мира».

Лагутенко известен и своей «немузыкальной» деятельностью. Он востоковед, представитель России в Международной коалиции по защите тигров, автор книг, куратор международного фестиваля V-ROX, почетный гражданин Владивостока и актер.

«Если задумываться о том, зачем ты занимаешься творчеством, то подсчитывать эти награды, наверное, не совсем интересно. Интереснее то, где ты еще не был и что ты еще не сделал», — так объяснял свою активность лидер группы.

«Мумий Тролль» выступала с критикой СВО. В 2022 году коллектив заявил о прекращении концертной деятельности, однако позднее выступления были возобновлены. Осенью этого года у группы запланирован концерт в Объединенных Арабских Эмиратах, а зимой — в Таиланде и на Бали.

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