09 августа 2023, 07:44
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От Скалли до Милберн: лучшие роли Джиллиан Андерсон
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Джиллиан Андерсон на премьере сериала «Большие надежды» в Риме, 2012 год
«Секретные материалы», 1993–2002, 2008, 2016–2018
«Я прочитала нечто, где впервые за долгое время в качестве главной героини была задействована сильная, независимая, умная женщина», — описывала Джиллиан Андерсон сценарий «Секретных материалов», который пришел ей после приглашения на роль от автора шоу Криса Картера. Тот увидел Андерсон в другом проекте канала Fox — студенческой драме «Класс 96», продержавшейся в эфире всего один сезон. К тому моменту актриса уже не слишком стремилась пробиться на телевидении, поскольку делала успехи на театральной сцене Нью-Йорка. Однако после прочтения сценария «Секретных материалов» Андерсон поняла, что обязана согласиться. Благодаря этому решению мы получили один из главных сериалов в истории. «Секретные материалы» стали культурным и социальным феноменом, а дуэт Джиллиан Андерсон и Дэвида Духовны — эталоном экранных союзов.
Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны с наградами за роли в сериале «Секретные материалы» на церемонии вручения премии «Золотой глобус» в Калифорнии, 1997 год
«Обитель радости», 2000
Пока продолжались оригинальные «Секретные материалы», Андерсон не особо активно работала за пределами сериала, однако какие-то сторонние проекты с ее участием все же выходили. Одним из них стала полнометражная экранизация романа лауреатки Пулитцеровской премии Эдит Уортон «Обитель радости», написанного в 1905 году (самый известный роман Уортон — «Эпоха невинности»). Его героиня Лили Барт — знатная женщина, принадлежащая к высшему классу Нью-Йорка конца XIX века, которая в течение двух лет спускается по социальной лестнице – и в результате оказывается на задворках общества. Именно ее и сыграла Андерсон, чью работу оценили за демонстрацию широкого эмоционального диапазона, блеснуть которым редко выпадал шанс в «Секретных материалах». А досталась ей эта роль из-за того, что режиссер картины Теренс Дэвис счел актрису похожей на героинь полотен американца Джона Сингера Сарджента — одного из ключевых художников «Прекрасной эпохи».
«Большие надежды», 2011
После завершения «Секретных материалов» в 2002 году Андерсон продолжила расширять палитру ролей, снимаясь в оскароносных драмах («Последний король Шотландии», 2006), экранизациях Диккенса («Холодный дом», 2005) и сравнительно легкомысленных комедиях («Как потерять друзей и заставить всех себя ненавидеть», 2008). В конце десятилетия актриса ненадолго вернулась к легендарной роли во втором полном метре из линейки шоу «Секретные материалы: Хочу верить», а в следующей декаде уже вовсю расправила плечи. Первым успехом 2010-х стала еще одна адаптация Диккенса «Большие надежды». В ней артистка изобразила затворницу мисс Хэвишем, играющую значительную роль в судьбе главного героя романа, сироты Пипа. Выбор Андерсон поначалу вызвал у многих опасения, поскольку актрисе было всего 42 года, тогда как у Диккенса мисс Хэвишем являлась глубокой старухой. Тем не менее — отчасти благодаря выдающейся работе гримеров, но главным образом в силу внушительного таланта Андерсон — выступление вышло крайне убедительным.
«Ганнибал», 2013–2015
В психологическом триллере Брайана Фуллера по мотивам романов Томаса Харриса о каннибале Ганнибале Лекторе, который заводит сложноустроенные отношения с профайлером Уиллом Грэмом, у Андерсон была не самая большая, но крайне важная партия (впрочем, в третьем сезоне ее участие расширилось). Звезда «Секретных материалов» сыграла психиаторку Беделию дю Морье — супервайзерку Лектора, в один момент пережившую нападение его бывшего пациента (там, однако, все не так просто). Именно на героине Андерсон, кстати, завершается все шоу: она появляется в сцене после титров заключительной серии третьего сезона, который стал для «Ганнибала» финальным.
«Крах», 2013–2016
Пока «Ганнибал» раздвигал границы дозволенного на американском эфирном телевидении, по ирландскому и британскому крутили полицейский процедурал «Крах». В нем Джиллиан Андерсон в роли детективши Стеллы Гибсон из лондонской Службы столичной полиции отправлялась в Белфаст ловить серийного убийцу в исполнении Джейми Дорнана, который все не попадался ирландским правоохранителям. Дело растянулось на три сезона, как минимум первый из них считается безоговорочным успехом. Гибсон стала в некотором роде реинкарнацией Скалли — это еще одна «сильная, независимая, умная женщина», настроенная во что бы то ни стало докопаться до правды. Помимо прочего, «Крах» дает примерное представление о том, как мог бы выглядеть Кристиан Грей из «Пятидесяти оттенков серого» на приеме у Джин Милберн из «Полового воспитания».
«Корона», 2016–2023
К «Короне» — главной костюмной драме последних лет — Джиллиан Андерсон присоединилась не сразу, а только в четвертом сезоне, но, что называется, с размахом. Актриса сыграла в шоу Маргарет Тэтчер — «железную леди», занимавшую пост премьер-министра Великобритании с 1979 по 1990 год. В этой части сериала чуть больше внимания привлекала, конечно, принцесса Диана в исполнении Эммы Коррин, однако и Андерсон выпало множество шансов блеснуть мастерством. Именно их актерские работы относят к безусловным успехам четвертого сезона, которые перевешивают исторические неточности и допущения.
За роль Маргарет Тэтчер Андерсон получила премию «Эмми» как лучшая актриса второго плана в драматическом сериале. Статуэтка стала второй в коллекции Андерсон (первая была получена, разумеется, за «Секретные материалы»).
На фото: Джиллиан Андерсон со статуэткой премии «Эмми» за роль в сериале «Корона» в Лондоне, 2021 год
«Половое воспитание», 2019–2023
До того, как «Половое воспитание» вышло, было всеми отсмотрено, стало огромным хитом и одной из визитных карточек Netflix, шоу продавали как «британскую комедию с Джиллиан Андерсон» — на тот момент она была самой известной участницей каста. Главной звездой она в каком-то смысле и осталась: хотя карьеры у многих ребят, задействованных в главных и не очень ролях, явно складываются крайне успешно (Шути Гатва стал следующим Доктором Кто, Эмма Маки снялась в «Смерти на Ниле» и «Барби»), Андерсон в любом случае умудряется не просто украсить, а прямо-таки украсть каждую сцену со своим участием. Вне всяких сомнений, такое положение дел сохранится и в заключительном четвертом сезоне, релиз которого назначен на сентябрь.
Джиллиан Андерсон – икона сразу двух поколений. В 1990-е она завоевала сердца миллениалов прорывной ролью спецагентки ФБР Даны Скалли в легендарных «Секретных материалах». А в конце 2010-х оказалась кумиршей зумеров, сыграв маму главного героя «Полового воспитания» — сексологиню Джин Милберн. В промежутке между этими двумя образами, вроде бы совершенно разными, но на деле весьма близкими (и Скалли, и Милберн — сильные, умные и независимые женщины от мира науки), Андерсон провела крайне плодотворную карьеру, растянувшуюся почти на три десятилетия. Сложилась эта карьера в силу сочетания двух увлечений Андерсон. Благодаря любви к театру она осознала свое призвание. А благодаря любви к панку решилась сбежать из дома, чтобы это призвание реализовать.
9 августа Джиллиан Андерсон исполняется 55 лет. По этому случаю «Газета.Ru» напоминает, что истина где-то рядом, а о сексе говорить не зазорно, — и вспоминает лучшие роли актрисы.