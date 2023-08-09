От Скалли до Милберн: лучшие роли Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон – икона сразу двух поколений. В 1990-е она завоевала сердца миллениалов прорывной ролью спецагентки ФБР Даны Скалли в легендарных «Секретных материалах». А в конце 2010-х оказалась кумиршей зумеров, сыграв маму главного героя «Полового воспитания» — сексологиню Джин Милберн. В промежутке между этими двумя образами, вроде бы совершенно разными, но на деле весьма близкими (и Скалли, и Милберн — сильные, умные и независимые женщины от мира науки), Андерсон провела крайне плодотворную карьеру, растянувшуюся почти на три десятилетия. Сложилась эта карьера в силу сочетания двух увлечений Андерсон. Благодаря любви к театру она осознала свое призвание. А благодаря любви к панку решилась сбежать из дома, чтобы это призвание реализовать.

9 августа Джиллиан Андерсон исполняется 55 лет. По этому случаю «Газета.Ru» напоминает, что истина где-то рядом, а о сексе говорить не зазорно, — и вспоминает лучшие роли актрисы.