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От Скалли до Милберн: лучшие роли Джиллиан Андерсон

Актриса Джиллиан Андерсон отмечает 55-летний юбилей

Джиллиан Андерсон – икона сразу двух поколений. В 1990-е она завоевала сердца миллениалов прорывной ролью спецагентки ФБР Даны Скалли в легендарных «Секретных материалах». А в конце 2010-х оказалась кумиршей зумеров, сыграв маму главного героя «Полового воспитания» — сексологиню Джин Милберн. В промежутке между этими двумя образами, вроде бы совершенно разными, но на деле весьма близкими (и Скалли, и Милберн — сильные, умные и независимые женщины от мира науки), Андерсон провела крайне плодотворную карьеру, растянувшуюся почти на три десятилетия. Сложилась эта карьера в силу сочетания двух увлечений Андерсон. Благодаря любви к театру она осознала свое призвание. А благодаря любви к панку решилась сбежать из дома, чтобы это призвание реализовать.

9 августа Джиллиан Андерсон исполняется 55 лет. По этому случаю «Газета.Ru» напоминает, что истина где-то рядом, а о сексе говорить не зазорно, — и вспоминает лучшие роли актрисы.

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