Girl power: Джери из Spice Girls — 50

Всемирную известность Джеральдин Халлиуэлл принесло участие в поп-группе Spice Girls – одного из самых коммерчески успешных коллективов 1990-х годов. Она получила прозвище Джинджер Спайс за рыжий цвет волос. Некоторые песни для группы Джери писала сама.
В 1998 году Халлиуэлл покинула коллектив и начала сольную карьеру. В 2001 году вышел ее второй альбом Scream if You Wanna Go Faster. Кавер-версия песни «It's Raining Men» в исполнении Джери стала хитом. Композиция вошла в саундтрек фильма «Дневник Бриджит Джонс».
Известна она и по феминистскому лозунгу «girl power», который популяризировала группа. А ее платье с британским флагом с премии Brit Awards 1997 года входит в списки самых известных нарядов в истории.
С 2015 года Халлиуэлл замужем за руководителем команды Формулы-1 Red Bull Racing Кристианом Хорнером.
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