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Тетя Петуния из «Гарри Поттера» и другие роли Фионы Шоу

Ирландская актриса Фиона Шоу отмечает 65-летие

Ирландская актриса и театральный режиссер Фиона Шоу родилась в графстве Корк 10 июля 1958 года в семье учительницы химии и офтальмолога. Она не сразу обнаружила в себе тягу к актерской профессии: сперва Фиона окончила факультет философии. Однако сыграв в нескольких любительских спектаклях, девушка решила обучиться актерскому мастерству.

Дебют Фионы Шоу в кино состоялся в 1984 году, в эпизоде сериала «Приключения Шерлока Холмса». Позже она появилась в фильмах «Моя левая нога», «Джейн Эйр», «Доводы рассудка». Участие в семейной комедии «Трое мужчин и маленькая леди» принесло ей популярность, а выход на экраны в 2001 году первой части о Гарри Поттере сделал Фиону Шоу звездой и подарил тысячи поклонников. В серии фильмов о волшебнике актриса исполнила роль тетушки Петунии Дурсль. В 2001 году Фиону удостоили ордена Британской империи.

Заметной и яркой стала ее роль Каролин Мартенс в драматическом сериале «Убивая Еву», а в сериале «Настоящая кровь» она появилась в образе могущественной ведьмы. Фиона Шоу сыграла более 80 ролей в фильмах и сериалах, и продолжает сниматься в кино.

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