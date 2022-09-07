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Бисексуалка, девушка Мэнсона и свирепый андроид: Эван Рэйчел Вуд — 35

Эван Рэйчел Вуд родилась в еврейской семье в штате Северная Каролина. Ее мать – актриса, отец – драматург и театральный директор. Тетя по отцовской линии была в Голливуде художницей-постановщицей. В детстве Эван Рейчел Вуд со своими братьями часто играла в театре, а актерскую карьеру начала в возрасте семи лет, снимаясь в сериалах.

Популярность ей тоже принесли сериалы, но уже позже – за роль дочери (робота) фермера Абернати в «Мире Дикого Запада» HBO актриса была награждена премией «Выбор телекритиков», а также номинировалась на «Эмми» и «Золотой глобус».

Кроме того, она снималась в фильмах «Рестлер» с Микки Рурком в главной роли стареющего рестлера Рэнди «Барана» и «Мартовских идах» с Джорджем Клуни и Райаном Гослингом.

Примечательна и личная жизнь актрисы: она встречалась с Мэрилином Мэнсоном, в 2011 году совершила каминг-аут как бисексуалка, а в 2016-м призналась, что дважды была изнасилована, совершила попытку суицида и добровольно легла в психиатрическую клинику для лечения посттравматического расстройства.

7 сентября Рэйчел Вуд празднует юбилей — ей исполняется 35 лет.

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