Как прошло «Евровидение-2022»

14 мая в итальянском Турине прошел финал песенного конкурса «Евровидение-2022». Победителями шоу были признаны участники украинской группы Kalush Orchestra, которые выступили с песней «Stefania». В голосовании профессионального жюри коллектив занял четвертое место, однако благодаря баллам от телезрителей переместился на первую строчку. Для Украины эта победа на «Евровидении» стала третьей в истории. В тройку призеров конкурса 2022 года также вошли британец Сэм Райдер и представительница Испании Шанель.
Россия и Белоруссия не участвовали в «Евровидении-2022».
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