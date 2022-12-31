Сэру Энтони Хопкинсу — 85

31 декабря исполняется 85 лет валлийскому актеру, режиссеру и продюсеру Энтони Хопкинс.

Актер наиболее известен по кинематографическому образу серийного убийцы-каннибала доктора Ганнибала Лектера, воплощенному в фильмах «Молчание ягнят», «Ганнибал» и «Красный дракон». В первой, почти двухчасовой, части франшизы его персонаж присутствует в кадре всего 16 минут, но за эту роль он был удостоен премии «Оскар».

В числе других известных актерских работ Хопкинса — ленты «Лев зимой», «Магия», «Человек-слон», «Дракула Брэма Стокера», «Остаток дня», «Страна теней», «Легенды осени», «Никсон», «Амистад», «Маска Зорро», «Знакомьтесь, Джо Блэк», «Тор», «Тор 2: Царство тьмы», «Ной», «Трансформеры: Последний рыцарь», «Тор: Рагнарек», «Самый быстрый «Индиан» и «Отец».

В 1987 году Хопкинс получил от королевы Елизаветы II звание командора ордена Британской империи, а в 1993 — титул рыцаря-бакалавра, дающий право на приставку «сэр» перед именем.

С 2000 года Хопкинс живет в США, получил гражданство этой страны. В 2003 году актер стал обладателем звезды на Голливудской аллее славы, а c 2008 года он является членом Британской академии кино и телевизионных искусств.

В 2021 году он получил второй «Оскар» за исполнение главной роли в фильме «Отец», став самым возрастным (в 83 года) номинантом в этой категории за всю историю премии.

Помимо этого, Хопкинс – обладатель специальной премии «Золотой глобус» (2006) за вклад в кинематограф, «Сатурн» (1992) и «Эмми» (1976, 1981), а также пяти премий BAFTA (1973, 1992, 1994, 2008, 2021).