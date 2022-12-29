Умер композитор Эдуард Артемьев

Композитор и актер Эдуард Артемьев умер на 86-м году жизни в одной из московских больниц, сообщил журналистам его сын Артемий. В начале декабря он заболел коронавирусом и был госпитализирован. О дате прощания будет объявлено позже.

Артемьев окончил Московскую консерваторию по классу композиции Ю.А. Шапорина. После учебы занимался исследованиями синтеза звука и электронной музыки и работал в первой в СССР экспериментальной студии электронной музыки.

Получил широкую известность как автор музыки к фильмам «Сталкер», «Зеркало», «Солярис» Андрея Тарковского, «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никиты Михалкова и «Курьер» Карена Шахназарова. Его произведения звучат в более чем 200 кинофильмах. Последняя работа была создана для картины Михалкова «Шоколадный револьвер».

О жизни и творчестве Артемьева – в фотогалерее «Газеты.Ru».