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Лучшие роли Джоди Фостер. Ей 60

19 ноября актриса Джоди Фостер (настоящее имя – Алисия Кристиан «Джоди» Фостер) празднует 60-летний юбилей. Она родилась в Лос-Анджелесе в 1962 году. В три года Фостер впервые попала на телевизионные экраны, когда снялась для рекламы детского солнцезащитного крема. В десятилетнем возрасте актриса дебютировала в главной роли в фильме «Наполеон и Саманта» от Disney, а чуть позже начала сотрудничать с Мартином Скорсезе в «Алиса здесь больше не живет» и «Таксисте».

В списке наград актрисы две победы на «Оскаре» и премии BAFTA и четыре статуэтки «Золотого глобуса», в том числе за фильмы «Молчание ягнят» и «Обвиняемые». В 2010-х она начала активно развиваться в режиссуре, например, сняла фильм «Финансовый монстр» с Джорджем Клуни, а также эпизоды для сериалов «Черное зеркало», «Карточный домик» и «Оранжевый – хит сезона».

В 2013 году Джоди Фостер на церемонии награждения премии «Золотой глобус» совершила каминг-аут. Она жената на фотографе Александре Хедисон. У Фостер двое сыновей от первого брака.

Лучшие киноработы актрисы – в фотогалерее «Газеты.Ru».

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