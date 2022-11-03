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Каратель, Иван Драго, чемпион по Кёкусинкай. Дольфу Лундгрену — 65

3 ноября исполняется 65 лет американскому актеру шведского происхождения Дольфу (Хансу) Лундгрену, известного по классическим голливудским боевикам 1980-1990-х годов — среди прочих, он исполнил роли советского боксера в картине «Рокки 4», солдата-садиста Эндрю Скотта в «Универсальном солдате» и борца против преступности Фрэнка Касла в «Карателе».

«Я не могу проиграть», — одна из пяти фраз, которые произнес Иван Драго в «Рокки».

Навыки в дзюдо и карате, которые Лундгрен получил в юношестве, а также служба в спецназе шведского флота позволили ему в дальнейшем исполнять роли сильных и физически развитых персонажей. Высшее спортивное достижение актера — победа в чемпионате Великобритании по карате в 1980 году. Кроме того, он становился чемпионом Австралии (1982) по Кёкусинкай.

Жизнь и карьера Дольфа Лунгрена, — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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