Лучшие серии «Доктора Кто», которые стоит пересмотреть в честь юбилея сериала

23 ноября 1963 года, ровно 60 лет назад, эфир канала Би-би-си наполнили психоделический видеоряд и странная музыка, сыгранная на причудливом инструменте терменвоксе. Это была заставка первого эпизода сериала «Доктор Кто» — о приключениях эксцентричного инопланетянина, который путешествует (как правило, в компании спутников-землян) во времени и пространстве на корабле ТАРДИС, снаружи имеющем вид полицейской будки. Шоу стало самым продолжительным научно-фантастическим сериалом в истории, завоевало статус одного из ключевых произведений массовой культуры, а также вырастило несколько поколений зрителей и кинематографистов. К 60-летию «Доктора Кто» в проект вернулся шоураннер Рассел Ти Дейвис, возродивший сериал в 2005 году, а также (правда, всего на несколько выпусков) актер Дэвид Теннант, который играл Десятого Доктора.

По этому случаю «Газета.Ru» решила вспомнить лучшие серии с участием Теннанта, которого многие до сих пор называют своим любимым повелителем времени.