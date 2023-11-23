23 ноября 2023, 15:03
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Лучшие серии «Доктора Кто», которые стоит пересмотреть в честь юбилея сериала
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Кадры из сериала «Доктор Кто» (2005)
«Клык и коготь» («Tooth and Claw») — 2 сезон, 2 серия
Доктор и его спутница Роза Тайлер собираются на концерт Иэна Дьюри, но вместо 1979 года случайно попадают в Шотландию 1879-го. Там герои встречаются с королевой Викторией и вынуждены защищать ее от коварных монахов и оборотня, вынашивающих планы по захвату мира. По итогам увлекательных событий Виктория приказывает основать институт «Торчвуд» для защиты Британии от инопланетных угроз (работе этого учреждения был посвящен одноименный спин-офф, выходивший с 2006 по 2011 год).
«Невозможная планета» и «Темница Сатаны» («The Impossible Planet», «The Satan Pit») — 2 сезон, 8 и 9 серии
Доктор и его спутница Роза Тайлер оказываются на научно-исследовательской базе, которую возвели на планете, вращающейся вокруг черной дыры. Герои знакомятся с удами — представителями инопланетной расы, обладающей телепатическими способностями. Выясняется, что сознание последних может контролировать существо, заточенное под поверхностью планеты.
«Армия призраков» и «Судный день» («Army of Ghosts», «Doomsday») — 2 сезон, 12 и 13 серии
В финальных эпизодах второго сезона Доктор и его спутница Роза Тайлер противостоят сразу двум закадычным врагам Доктора — киберлюдям и далекам (которые впервые встречаются на экране). Втянутое в их войну человечество в конечном счете оказывается спасено, однако Доктор и Роза попадают в разные вселенные, и герой Теннанта вынужден оставить влюбленную в него спутницу в параллельном мире.
«Сбежавшая невеста» («The Runaway Bride») — рождественский спецвыпуск 2006 года
В этом спецэпизоде происходит полноценный дебют будущей спутницы Доктора Донны Ноубл, которая впервые возникла в финале «Судного дня», а постоянной компаньонкой стала в четвертом сезоне. Вместе с повелителем времени они распутывают заговор паукообразных гуманоидов, ракносс, «спящих» в недрах Земли.
«Человеческая природа» и «Семья крови» («Human Nature», «The Family of Blood») — 3 сезон, 8 и 9 серии
Доктор скрывается в 1913 году от преследующих его инопланетян, намеренных использовать повелителя времени для продления собственной жизни. Герой Теннанта превращает себя в обычного учителя по имени Джон Смит (частый псевдоним Доктора), а подлинные личность и воспоминания помещает в карманные часы, которые поручает охранять своей спутнице Марте Джонс.
«Не моргай» («Blink») — 3 сезон, 10 серия
Лучший эпизод ньюскула, подаривший фанатам сериала самых страшных противников Доктора — плачущих ангелов, питающихся энергией времени. В этой серии Доктор и его спутница Марта Джонс с помощью обрывочных посланий пытаются предупредить девушку Салли Спэрроу (ее играет Кэри Маллиган) об ангелах, стремящихся захватить ТАРДИС.
«Огни Помпеи» («The Fires of Pompeii») — 4 сезон, 2 серия
Доктор и его спутница Донна Ноубл оказываются в Помпеях накануне извержения Везувия. Вскоре Доктор обнаруживает, что нечто мешает вулкану взорваться, и понимает, что должен спровоцировать катастрофу и позволить погибнуть помпейцам, чтобы спасти мир. Примечательно, что в этой серии снялись сразу две будущие звезды шоу: Питер Капальди, который позднее сыграл Двенадцатого Доктора, и Карен Гиллан, изображавшая спутницу Одиннадцатого Доктора Эми Понд.
«Тишина в библиотеке» и «Лес мертвецов» («Silence in the Library», «Forest of the Dead») — 4 сезон, 8 и 9 серии
Доктор и его спутница Донна Ноубл прибывают в самую большую библиотеку во Вселенной и находят ее почти полностью пустой. Единственные встреченные ими люди — это экскурсионная группа, в составе которой оказывается женщина Ривер Сонг, одна из ключевых героинь всего шоу. А противниками героев становятся плотоядные микроскопические существа Вашта Нерада, маскирующиеся под тени (согласно мифологии «Доктора Кто», именно из-за них разумные создания боятся темноты).
«Украденная Земля» и «Конец путешествия» («The Stolen Earth», «Journey’s End») — 4 сезон, 12 и 13 серии
В заключительных сериях четвертого сезона, во многом подводящих итог шоураннерства Рассела Ти Дейвиса, Доктор вновь противостоит далекам. В этот раз ему помогает не только текущая спутница Донна Ноубл, но и команда, состоящая из его прежних компаньонов: Джека Харкнесса, Марты Джонс, Сары Джейн Смит и Розы Тайлер. Последняя в финале получает «утешительный приз»: Доктор опять оставляет ее в параллельном мире, но уже со своим двойником.
«Конец времени» («The End of Time») — рождественский и новогодний спецвыпуски 2009–2010 годов
Две серии, в которых Дэвид Теннант прощается с образом Десятого Доктора, а Расселл Ти Дейвис и Джули Гарднер — с позициями исполнительных продюсеров (после них у штурвала встал Стивен Моффат). Спутником Доктора выступает дедушка Донны Ноубл (исполнительница этой роли Кэтрин Тейт сдала пост в «Конце путешествия»), а антагонистом — повелитель времени Мастер, задумавший возродить их с Доктором расу.
23 ноября 1963 года, ровно 60 лет назад, эфир канала Би-би-си наполнили психоделический видеоряд и странная музыка, сыгранная на причудливом инструменте терменвоксе. Это была заставка первого эпизода сериала «Доктор Кто» — о приключениях эксцентричного инопланетянина, который путешествует (как правило, в компании спутников-землян) во времени и пространстве на корабле ТАРДИС, снаружи имеющем вид полицейской будки. Шоу стало самым продолжительным научно-фантастическим сериалом в истории, завоевало статус одного из ключевых произведений массовой культуры, а также вырастило несколько поколений зрителей и кинематографистов. К 60-летию «Доктора Кто» в проект вернулся шоураннер Рассел Ти Дейвис, возродивший сериал в 2005 году, а также (правда, всего на несколько выпусков) актер Дэвид Теннант, который играл Десятого Доктора.
По этому случаю «Газета.Ru» решила вспомнить лучшие серии с участием Теннанта, которого многие до сих пор называют своим любимым повелителем времени.