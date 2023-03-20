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Умер основатель группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов

Сооснователь группы Cream Soda Дмитрий «Нова» Свиргунов погиб 20 марта в Ярославской области, провалившись под лед на Волге. Вместе с ним в ледяной воде оказались его брат Роман и друг Георгий Киселев, которые числятся пропавшими без вести, а также музыкант Аристарх Ухтомский, погибший от переохлаждения.

Дмитрий Свиргунов родился в Ярославле и с детства увлекался музыкой. Он коллекционировал виниловые пластинки с музыкой в жанрах drum'n'bass и jungle, а в юности решил стать диджеем и заниматься электронной музыкой.

О жизни артиста известно мало. Музыкант рассказывал о себе в одном из интервью для «Москва 24». По его словам, он хоть и историк по образованию, но не испытывал сильного желания овладеть этой профессией.

«Была мечта стать дизайнером, хотел очень поехать куда-нибудь учиться в этом направлении. Но увы, был слишком ленив — тусовался, распылялся на всякие движухи. В результате так вышло, что никуда не поехал и поступил туда, куда смог», — поделился он.

В 2012 году Дмитрий основал поп-группу Cream Soda вместе с Ильей Гадаевым. Позднее к коллективу присоединилась вокалистка Анна Романовская, которая в 2017 году исполнила вокальную партию в сингле «Volga».

На счету коллектива четыре студийных альбома, а также совместные работы с Аленой Свиридовой, рэпером Feduk, Антохой МС, Александром Гудковым, группами «Лауд» и «Хлеб». Cream Soda получила известность благодаря хитам «Никаких больше вечеринок», «Плачу на техно», «Розовый фламинго», «Хэдшот» и другим.

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