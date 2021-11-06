«Дежурный по стране»: год без Михаила Жванецкого

Год назад ушел из жизни классик отечественной сатиры, народный артист России и Украины Михаил Жванецкий. Он умер в Москве на 87-м году жизни.

В студенческие годы Жванецкий активно участвовал в самодеятельности. В начале 1960-х Аркадий Райкин включил произведения сатирика в репертуар Ленинградского театра миниатюр, а потом сделал завлитом театра. Вместе Райкин и Жванецкий делали программу «Светофор». Помимо этого сатирик создал около трехсот монологов и миниатюр для Романа Карцева и Виктора Ильченко, исполнял эпизодические роли в фильмах, писал книги и сценарии к спектаклям. В 1989 году создал и возглавил Московский театр миниатюр. С 2002 года вел телепередачу «Дежурный по стране».

Цитаты Михаила Жванецкого — в фотогалерее «Газеты.Ru».