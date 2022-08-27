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Девушка Бонда, жена «битла»: Барбаре Бах — 75

Американской актрисе и модели Барбаре Гольдбах исполнилось 75 лет. Она известна ролью девушки Джеймса Бонда в фильме «Шпион, который меня любил» (1977).

В 16 лет Барбара ушла из школы. Она сократила фамилию до Бах и снялась для обложки журнала «Семнадцать».

В 18 лет девушка вышла замуж за итальянского бизнесмена старше ее на 10 лет. Спустя три года модель дебютировала в фильме «Одиссея» как исполнительница роли Навсикая. В том же году у нее родилась дочь Франческа, а спустя еще четыре года – сын Джанни.

В 1975 году Барбара уехала от мужа в Америку, продолжая выступать на телевидении и сниматься в кино. А спустя шесть лет она вышла замуж за музыканта, бывшего барабанщика группы The Beatles Ринго Старра.

Подробнее о съемках Бонда и жизни актрисы – в фоторепортаже «Газеты.Ru».

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