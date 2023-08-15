Обладатель «Оскара» и «Золотой маски Грока». Умер клоун «Андрюша»

Сегодня, 15 августа, на 86-м году жизни умер Андрей Николаев — исполнитель роли клоуна «Андрюши», народный артист России. В пресс-службе Росгосцирка сообщили РИА Новости, что возможным местом прощания с артистом будет цирк Юрия Никулина, на манеже которого Николаев давал свое последнее выступление четыре года назад.

В 1958 Андрей Николаев окончил Государственное училище циркового искусства, в 1973 режиссерский факультет ГИТИСа. На манеже выступал со студенческих лет. Николаев участвовал в интермедиях клоуна Карандаша (Михаил Румянцев), в аттракционе иллюзиониста Эмиля Кио. Его персонаж «Андрюша» постоянно попадал в нестандартные ситуации, из которых он всегда находил остроумный выход. За свою находчивость и предприимчивость «Андрюша» и полюбился советскому зрителю. В 1978 году поставил спектакль «Я работаю клоуном».

С 1976 года Николаев преподавал в ГИТИСе на кафедре режиссеров эстрады, в 1988 получил степень профессора. В 1969 году Николаев стал единственным в СССР обладателем престижного циркового приза «Золотая маска Грока». Кроме того, Николаеву вручали премию «Оскар» брюссельского королевского цирка.