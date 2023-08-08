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Наследница Лагерфельда и 10 кошек Меркьюри: знаменитости и их коты

В мире отмечают Международный день кошек

8 августа по инициативе фонда Animal Welfare отмечается Международный день кошек. В некоторых странах кошек чествуют и в другие дни: в России — 1 марта, а в Японии — 22 февраля (22.02), потому что в японском языке мяуканье звучит как «нян-нян-нян» — трижды повторенная цифра 2.

Среди знаменитостей много поклонников этих домашних животных. Британский премьер Уинстон Черчилль обожал кошек. На протяжении всей его жизни рядом с ним находился минимум один кот, а самого известного его питомца так и звали — Кот. У кошки Карла Лагерфельда Шупетт были две личные горничные и шеф-повар. По слухам, после смерти модельера в 2019 году его кошка унаследовала $300 млн.

У солиста Queen Фредди Меркьюри в разные годы жили 10 кошек. Друзья музыканта говорили, что кошки были его семьей. Для Дрю Бэрримор эти животные тоже много значат — актриса дебютировала в фильме «Кошачий глаз» в 1985 году. Сейчас она хозяйка для Лака, Пича и Ферна. Всех их Бэрримор взяла в приюте. Дите фон Тиз кота Алистера подарил ее (уже бывший) муж Мэрилин Мэнсон. У питомца даже есть страничка в соцсетях.

Знаменитости-кошатники и их любимцы — в подборке «Газеты.Ru».

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