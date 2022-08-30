«Принцессе не положено быть уродкой»: Кэмерон Диас – 50 лет

Звезда Голливуда, любительница серфинга и участница судебных процессов против фотографов Кэмерон Мишель Диас 30 августа празднует 50-летие. Будущая актриса в детстве не задумывалась о кинокарьере и мечтала стать зоологом, но судьба увела ее в модельный бизнес, который и привел ее на сцену.

Взлет популярности Диас пришелся на 1990-е годы с ролями в «Маске» с Джимом Керри и «Ангелах Чарли» с Дрю Бэрримор и Люси Лью. В двухтысячные она снялась в «Бандах Нью-Йорка» Мартина Скорсезе и озвучила Принцессу Фиону в трех сериях «Шрека». В 2010-х ее популярность начала падать и в 2017 году Диас объявила о завершении кинокарьеры из-за усталости от перелетов. В 2022 году она в пятый раз озвучила спутницу Шрека.

В середине 2000-х Диас судилась с фотографом Джоном Раттером, который шантажировал актрису ее же обнаженными фотографиями. Снимки были сделаны в 1992 году для рекламы итальянского кожаного нижнего белья. После съемок фото не были опубликованы, однако с ростом популярности актрисы Раттер решил воспользоваться случаем и предложил Диас выкупить ее фото и видео за $3,5 млн. В июле 2004 года 13-минутное видео той самой фотоссесии, было опубликовано на российском веб-сайте, но фотограф отрицал причастность к утечке. Уже 16 сентября 2005 года Раттера приговорили к более чем трем годам тюрьмы.

Жизнь и творчество актрисы — в фоторепортаже «Газеты.Ru».