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«Амазонка» влюбилась в Сталлоне с первого взгляда: Бригитте Нильсен — 60

Актриса и фотомодель Бригитта Нильсен отмечает 60-летие

Датская актриса и фотомодель Бригитта Нильсен родилась 15 июля 1963 года в городе Редовре в семье инженера и библиотекарши. Семья жила небогато, поэтому в 10 лет Бригитта устроилась помогать продавщице в пекарне. В юности она захотела стать моделью, и в 1979 году переехала в Париж. Ее карьера развивалась стремительно: Бригитта сотрудничала с Джорджо Армани и Джанни Версаче, участвовала в модных показах. За свой высокий рост и эффектную внешность Нильсен получила от журналистов прозвище «Амазонка».

Карьера в кино началась, когда продюсер Дино Де Лаурентис увидел Бригитту на обложке журнала и пригласил ее на главную роль в боевике «Рыжая Соня», где она играла в паре с Арнольдом Шварценеггером. Сразу же после съемок Нильсен утвердили на роль в драме «Рокки 4». Партнером Бриггиты был Сильвестр Сталлоне, в которого она влюбилась с первого взгляда. Через несколько месяцев пара поженилась.

Брак со Сталлоне сделал Бригитту знаменитой. На пике популярности актрису утвердили на роль в картинах «Кобра» и «Полицейский из Беверли-Хиллз 2». Когда пара развелась, карьера Бригитты пошла на спад, однако она продолжала сниматься в реалити-шоу, а в 2014 году исполнила одну из главных ролей в фильме «Наемницы». В 2018 году актриса появилась в боевике «Крид-2» — продолжении истории о Рокки Бальбоа.

За плечами звезды пять браков, а пятого ребенка она родила в 54 года.

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