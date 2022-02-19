Хулиган из Сан-Хермана: Бенисио дель Торо — 55

Бенисио дель Торо, ставший третьим пуэрториканским актером, получившим «Оскар», 19 февраля отмечает 55-летний юбилей.

Бенисио родился в Сан-Хермане в семье адвоката, учился основам бизнеса в Университете Калифорнии в США, но бросил учебу ради киноискусства. Дебютировал в кино в 1987 году, снявшись в сериале «Полиция Майами: Отдел нравов». Он сыграл в десятке фильмов, прежде чем его прославила роль преступника в детективе Брайана Сингера «Подозрительные лица».

Всемирная известность пришла к дель Торо после съемок в черной комедии Терри Гиллиама «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», где он играл вместе с Джонни Деппом. Зрители также знают его по комикс-нуару «Город грехов», комедии Гая Ричи «Большой куш» и двум картинам Стивена Содерберга — «Че» (байопик Эрнесто Че Гевары) и «Траффик», который принес дель Торо «Оскар» и «Золотой глобус».

Благодаря ролям гангстеров, наркобаронов и полицейских за актером закрепилось амплуа опасного мачо. Однажды Бенисио дель Торо признался, что из-за съемок в жестоком кино ему часто снятся кошмары, в которых он наркоторговец.

За свою почти 40-летнюю карьеру актер снялся в более чем 70 фильмах и сериалах. В 2021 году он исполнил роли гангстера в триллере Стивена Содерберга «Без резких движений» и эксцентричного художника в комедийной драме Уэса Андерсона «Французский вестник».