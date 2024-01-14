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Барабанщик Nirvana, многодетный отец и ранняя пташка: Дейву Гролу — 55

Музыкант Дейв Грол отмечает 55-летний юбилей

Дейв Грол родился 14 января 1969 года в американском городе Уоррене (штат Огайо), где сегодня одна из улиц названа в его честь — David Grohl Alley. Его родители развелись, когда будущему музыканту было семь, он остался жить вместе с матерью и сестрой. Гролу нравилась музыка, он самостоятельно научился играть на гитаре, а позднее и на барабанах.

В 13 лет Грол вместе с сестрой поехал в гости к родственникам, где побывал на концертах местных панк-групп и заинтересовался рок-музыкой. В школе он играл в нескольких коллективах, а в 17 лет соврал о своем возрасте и получил место в популярной тогда группе Scream.

«Мне было 17 лет и жутко не терпелось увидеть мир, так что я так и сделал», — так Грол объяснял свое решение бросить учебу ради музыкальной карьеры.

С 1990 года он стал играть в группе Nirvana вместе с Куртом Кобейном и Кристом Новоселичем. После смерти Кобейна Грол основал Foo Fighters и стал ее солистом. Исполнитель сам пишет тексты песен, а первую написал о своей собаке.

Хотя Грол — рок-звезда и отец троих детей, он каждый день встает в пять утра.

«Как можно не хотеть этим заниматься? Я весь день сижу и говорю о рок-н-ролле, потом иду играть музыку вместе с друзьями и веселиться за кулисами, пока не придет время дернуть пива и выйти на сцену, чтобы заставить спеть 80 тысяч человек вместе со мной. Это нельзя назвать работой!» — так говорит музыкант о том, чем занимается.

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