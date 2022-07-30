Терминатор и губернатор: Арнольду Шварценеггеру — 75

30 июля Арнольд Шварценеггер празднует свое 75-летие. Американский актер, политик и культурист родился в Австрии, где прожил до 19 лет. На родине он увлекся бодибилдингом, а после переезда в США начал сниматься в кино — и стал одним из главных лиц боевиков 80-х и 90-х. За всю жизнь он снялся более чем в 40 картинах, среди которых — «Терминатор», «Хищник, «Коммандо», «Вспомнить все» и многие другие хиты, а также семь раз получил титул «Мистер Олимпия» и два срока подряд служил губернатором Калифорнии.

К круглой дате «Газета.Ru» подготовила фоторепортаж о жизни и карьере Шварценеггера: от его успехов на поприще бодибилдинга и громкой карьеры в кино до становления крупной фигурой в политической жизни США.