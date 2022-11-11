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Лучшие архитектурные фото 2022 года

Всемирный архитектурный фестиваль объявил шорт-лист премии Architectural Photography Awards--2022. Выбор этого года состоит из 23 изображений искусственной среды — от зеркальной смотровой площадки небоскреба до рок-музыкального зала.

Шорт-лист разделен на шесть категорий: «Экстерьер», «Интерьер», «Ощущение места», «Используемые здания», «Мобильные устройства» (тема «Мосты») и «Портфолио» (тема «Транспортные узлы»). Фотографии будут выставлены во время Всемирного фестиваля архитектуры в Португалии с 30 ноября по 2 декабря, во время которого будут объявлены победители.

Организаторы отмечают, что важность хорошей архитектурной фотографии возросла из-за множества изображений, с которыми потенциальные клиенты сталкиваются каждый день.

Самые яркие кадры – в фотогалерее «Газеты.Ru»

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