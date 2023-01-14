«Мэрилин Монро российского кино»: Анне Самохиной исполнилось бы 60

Если бы в СССР решили снять фильм по роману Гюго «Собор Парижской Богоматери», то Анна Самохина идеально вписалась бы в образ Эсмеральды. Сегодня актрисе исполнилось бы 60 лет. Она ушла из жизни очень рано – в 2010 году, когда ей было 47.

Анна Самохина родилась 14 января 1963 года в Гурьевске в семье сталеплавильщика и специалистки конструкторского бюро. В 1978 году она поступила на актерский факультет Ярославского театрального училища, по окончании которого была распределена в Ростовский Театр юного зрителя.

Ее сравнивали с кометой, ворвавшейся в отечественный кинематограф. Первой заметной ролью Самохиной была Мерседес в «Узнике замка Иф» 1988 года. Затем были «Воры в законе», «Дон Сезар де Базан», «Царская охота», «Улицы разбитых фонарей».

«Мэрилин Монро тоже не получила «Оскара», но, тем не менее, стала символом американского кино. И в данном случае Аня была таким символом нашего нового кино, перешедшего от рабоче-крестьянской тематики к совершенно иной, современной, может, и криминальной. Но, тем не менее, это было лицо новой кинематографии России», — говорил режиссер Юрий Кара.

В 2010-м она вместе с Дмитрием Харатьяном должна была выйти на сцену в антрепризном спектакле «Ах, этот Ходжа Насреддин». Но выявленная онкология помешала этим планам. Самохина настолько была предана идеалам женской красоты, что даже последние дни, проведенные в петербургском хосписе, встречала с безупречным макияжем.

Если бы в СССР решили снять фильм по роману Гюго «Собор Парижской Богоматери», то Анна Самохина идеально вписалась бы в образ Эсмеральды. Сегодня актрисе исполнилось бы 60 лет. Она ушла из жизни очень рано – в 2010 году, когда ей было 47.

Памяти одной из самых красивых российских актрис — фотогалерея «Газеты.Ru».