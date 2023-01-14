Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

«Мэрилин Монро российского кино»: Анне Самохиной исполнилось бы 60

Если бы в СССР решили снять фильм по роману Гюго «Собор Парижской Богоматери», то Анна Самохина идеально вписалась бы в образ Эсмеральды. Сегодня актрисе исполнилось бы 60 лет. Она ушла из жизни очень рано – в 2010 году, когда ей было 47.

Анна Самохина родилась 14 января 1963 года в Гурьевске в семье сталеплавильщика и специалистки конструкторского бюро. В 1978 году она поступила на актерский факультет Ярославского театрального училища, по окончании которого была распределена в Ростовский Театр юного зрителя.

Ее сравнивали с кометой, ворвавшейся в отечественный кинематограф. Первой заметной ролью Самохиной была Мерседес в «Узнике замка Иф» 1988 года. Затем были «Воры в законе», «Дон Сезар де Базан», «Царская охота», «Улицы разбитых фонарей».

«Мэрилин Монро тоже не получила «Оскара», но, тем не менее, стала символом американского кино. И в данном случае Аня была таким символом нашего нового кино, перешедшего от рабоче-крестьянской тематики к совершенно иной, современной, может, и криминальной. Но, тем не менее, это было лицо новой кинематографии России», — говорил режиссер Юрий Кара.

В 2010-м она вместе с Дмитрием Харатьяном должна была выйти на сцену в антрепризном спектакле «Ах, этот Ходжа Насреддин». Но выявленная онкология помешала этим планам. Самохина настолько была предана идеалам женской красоты, что даже последние дни, проведенные в петербургском хосписе, встречала с безупречным макияжем.
Если бы в СССР решили снять фильм по роману Гюго «Собор Парижской Богоматери», то Анна Самохина идеально вписалась бы в образ Эсмеральды. Сегодня актрисе исполнилось бы 60 лет. Она ушла из жизни очень рано – в 2010 году, когда ей было 47.

Памяти одной из самых красивых российских актрис — фотогалерея «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«В училище сказала, что будет великой актрисой, и заплакала». Умерла Инна Чурикова
Военная операция на Украине. День 325-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 325-й день
«Укрэнерго» сообщило о повреждении объектов инфраструктуры на Украине 14 января
Шахназаров назвал работу с Инной Чуриковой самым ярким воспоминанием в жизни
Губернатор Брянской области Богомаз: ПВО сбила украинскую ракету «Точка-У» в регионе
Представитель МИД Захарова: Россия запретила въезд главам МИД и Генштаба Великобритании
Новости и материалы
Жена Костомарова ответила на сообщения СМИ об ухудшении состояния фигуриста
Виктория Дайнеко опровергла слухи о беременности, снявшись в купальнике
Пожилой водитель задавил лежавшего на дороге мужчину и успел починить разбитый автомобиль
Песков: Путин направил соболезнования родным и близким актрисы Инны Чуриковой
В Москве белорус потерял почти 10 млн рублей, отдав их «кассиру» для обмена на доллары
Минобороны: ВС РФ с 24 февраля уничтожили более 3,4 тыс. летательных аппаратов ВСУ
Воздушную тревогу снова объявили в ряде областей Украины
Американский генерал Келлог назвал взятие Соледара значительным успехом для России
Главный тренер «Нэшвилла» Хайнс оценил дебют россиянина Аскарова в НХЛ
В Литве возбудили дело после взрыва на газопроводе в Пасвальском районе
Военная прокуратура попросила суд признать запрещенной информацию с новостного сайта ООН
Экс-президент «Локомотива» Кикнадзе отказался говорить о Кварацхелии
Немецкий тренер Крамер рассказал о русской традиции среди итальянских лыжников
МХТ им. Чехова анонсировал «Мастера и Маргариту» без Воланда после увольнения Назарова
МО России: на Купянском направлении уничтожено более 30 украинских бойцов
Александр Михайлов рассказал о непредсказуемом характере Инны Чуриковой
Jeep впервые в истории стал «Автомобилем года» в Европе
Минобороны России: ВС поразили два склада боеприпасов ВСУ в ДНР и Запорожской области
Все новости
«Маме просто не хватало времени готовить мне завтраки»: воспоминания звезд, воспитывавшихся в детдомах
Кто из звезд провел детство в детском доме
«WADA будет добиваться от CAS лишения золота Игр»: что известно по делу Валиевой
Глава USADA Тайгарт назвал «корыстным» решение РУСАДА по Валиевой
«Совершить сеппуку на заседании правительства». Что посоветовал Медведев японскому премьеру
Медведев обвинил премьера Японии Кисиду в предательстве памяти жертв Хиросимы и Нагасаки
«Здесь ты бомжара несчастная». Как российские блогеры уехали в США
Как живут уехавшие в США русскоязычные стримеры JesusAVGN и GwinGlade
Две тревоги за утро. Что известно о новых ракетных ударах по Украине
Власти Украины сообщили о серии взрывов в Киеве и Буче
«Я создала семью в 53 года и не жалею»: многодетная москвичка об усыновлении детей с Крайнего Севера
История приемной матери — о том, как она растит детей, у которых было мало шансов на усыновление
«Пошел в актеры только из-за девушки»: Владимиру Яглычу — 40
«Натовская ЧВК, ярмарка лицемерия». Что говорил об Украине российский представитель в ООН
Постпред при ООН Небензя заявил, что Россия готова к достижению целей СВО мирным путем
Тест: знаете ли вы, как правильно купаться в проруби?
Проверьте, все ли вы знаете о последствиях крещенских купаний в проруби
«Бесчеловечная акция». В Запорожской области снова подорвали машину чиновника
В Бердянске взорвали машину главы администрации района Алексея Кичигина
«По единому замыслу». В Минобороны рассказали о штурме Соледара отрядами ЧВК «Вагнер»
Минобороны: наступление на Соледар велось разнородной группировкой войск по общему плану
«Возможность для отбора». Спрос на ипотеку растет, но банки отказывают почти каждому второму
Доля отказов по ипотеке в России достигла рекордных 46,2%
Иностранные автокомпании выгоняют россиян из своих приложений
Porsche отключила для клиентов в России свое мобильное приложение
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть