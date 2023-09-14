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Как Эми Уайнхаус попала в «Клуб 27»

Эми Уайнхаус сегодня могло исполниться 40 лет

Сегодня исполнилось бы 40 лет звезде соула, джаза и ритм-н-блюза Эми Уайнхаус. Певица умерла в 2011 году из-за отравления алкоголем. Таким образом она попала в символический «Клуб 27» — список музыкантов, не доживших до 28 лет.

«Большинство людей моего возраста проводят кучу времени, размышляя о том, что они будут делать в следующие пять или десять лет. Так вот: то время, которое они проводят в этих размышлениях, я провожу за выпивкой», — говорила знаменитость о своей зависимости.

За свою недолгую карьеру Эми Уайнхаус успела выпустить только два сольных альбома, третий вышел посмертно. Короткий творческий путь не помешал ей стать кумиром миллионов фанатов и первой британкой, получившей в 2008 году пять премий Грэмми за одну церемонию. Правда, на награждение она не попала, так как власти США вовремя не выдали ей визу.

Уайнхаус была известна пристрастием не только к алкоголю, но и к наркотикам: она не раз оказывалась в реабилитационных клиниках и даже написала об этом песню Rehab. С запрещенными веществами певицу познакомил супруг Блэйк Филдер-Сивил. Она признавалась, что принимала наркотики, чтобы «быть с мужем на одной волне».

«Я пишу только о тех вещах, которые происходили со мной. О вещах, которые я не могу просто так утопить в прошлом. Слава богу, я склонна к саморазрушению, так что темы для песен у меня найдутся всегда», — говорила исполнительница о своем творчестве.

Жизнь и карьера певицы — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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