«У меня нет ничего, кроме мирового имени»: 65 лет со дня смерти Александра Вертинского

65 лет назад, 21 мая 1957 года в Ленинграде умер русский эстрадный артист и киноактер Александр Вертинский.

Автор песен про «лилового негра», «кокаинетку», магнолии и погибших во время уличных боев с большевиками мальчишек-юнкеров родился в 1889 году в Киеве. В юности он мечтал стать писателем, но зарабатывал работой грузчика, продавца открыток, корректора в типографии и бухгалтера в гостинице.

В надежде построить писательскую карьеру и поступить в Московский художественный театр Вертинский в 24 года переехал в Москву, где познакомился с Маяковским, чьи стихи не особо любил. Экзамен в театре принимал Станиславский и отказал Вертинскому из-за дефекта дикции.

В том же 1913 году Вертинский начал карьеру с небольших ролей в кино и песенных номеров в спектаклях с элементами эротики.

В 1914 году после начала Первой мировой войны Вертинский добровольно едет на фронт санитаром, сделав за полгода почти 35 тыс. перевязок, получает медаль «За усердие» и легкое ранение. Умирает его единственный близкий человек, сестра. По слухам, от передозировки кокаином.

Дебют на сцене – 1915 год. Стиль Вертинского – речитатив, грассирование, почти что гипноз. Самый узнаваемый сценический образ – Пьеро.

В 1920 году он уезжает из России в Константинополь, где поет вновь. Его пластинки – шлягеры, в том числе и в СССР. Правда, слушать его считалось «антисоветчиной».

В 1923 году Вертинский вступил в брак с Ириной Вертидис, но известно о ней лишь из архивов со свидетельством об их разводе в 1941 году.

За 23 года Вертинский успел пожить в Польше и Германии, восемь лет в Париже, год в Палестине, в США, а затем переехал в Шанхай.

В 1942 году Александр Вертинский женился на грузинке Лидии Циргвава, которая была младшего него на 34 года. Вскоре у пары родилась первая дочь — Марианна. Чтобы прокормить семью, Вертинский давал по два концерта в день.

Семья сильно обеднела после вторжения в Китай японских войск. Молодая жена артиста рассказывала, что японцы не снабжали эмигрантов медикаментами, и даже таблетку аспирина достать было целой проблемой. Она также вспоминала, как перед каждым выступлением Вертинский выкупал фрак из ломбарда, а потом сдавал его снова, до следующего концерта.

В 1943 году Вертинский возвращается в СССР. Он очень популярен, но официально его существование игнорируется. «Где-то там: наверху все еще делают вид, что я не вернулся, что меня нет в стране. <...> А между тем я есть! Меня любит народ (Простите мне эту смелость). Я уже по четвертому и пятому разу объехал нашу страну, я заканчиваю третью тысячу концертов!..» — писал он в советский минкульт.