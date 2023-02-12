Актриса с неправильной фамилией: Яне Трояновой – 50

Пять лет назад, отмечая 45-летие, актриса и телеведущая Яна Троянова говорила, что возраст ее смешит и она чувствует себя ребенком. Сегодня ей исполнилось 50, и она до сих пор остается все такой же непосредственной и молодой.

Большая известность к Трояновой пришла после главной роли в драме «Волчок» Василия Сигарева. Затем были комедийные «Кококо» и «Страна ОЗ», а потом мегауспешный сериал «Ольга».

Вообще с именами у Трояновой отдельная история. Ведь она по паспорту Александровна, хотя ее отца зовут Виктор – это результат маминой шутки, записавшей другое отчество в свидетельстве о рождении в честь Пушкина. Фамилия Троянова – тоже плод творчества мамы, ведь по дедушке Яна Александровна должна быть Мокрицкой.