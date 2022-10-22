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Адвокат Уолтера Уайта: 60 лет Бобу Оденкёрку

Боб Оденкёрк — американский актер, режиссер, продюсер и сценарист, прославившийся благодаря роли адвоката Сола Гудмэна в сериалах «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу».

Карьера Оденкёрка на телевидении началась в 1987 году, когда его пригласили быть сценаристом для шоу «Субботним вечером в прямом эфире». Его шутки неизменно пользовались успехом, уже в 1989 году он получил премию «Эмми» как лучший автор комедийного шоу.

Оденкёрк снимался в многочисленных телешоу и сериалах (например, в «Фарго»), однако известность ему принес сериал «Во все тяжкие». Его герой, ушлый адвокат Сол Гудмэн, настолько понравился зрителям, что в 2015 году стал главным персонажем в проекте «Лучше звоните Солу».

Актер получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде 18 апреля 2022 года, в день премьеры последнего сезона «Лучше звоните Солу». Звезда Оденкёрка расположена рядом со звездой его коллеги по фильму «Во все тяжкие» Брайана Крэнстона.

В 2021 году вышел боевик Ильи Найшуллера «Никто», в которой Оденкёрк исполнил главную роль. Для съемок он тренировался два года.

«Джеки Чан выполняет все трюки сам. Чем я хуже?», — объяснял Боб в интервью.

В июле 2021 года актер перенес сердечный приступ. «Когда я пришел в себя, то оказался полон энергии жить — будто заново родился. «Эй, ребята! Ну что, давайте поработаем, сделаем что-нибудь! Вот и моя семья тут! Все классно!», — рассказывал Оденкёрк. Актер вернулся к работе примерно через месяц.

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