Из пианиста в гангстеры. Эдриену Броуди – 50

14 апреля празднует 50-летие американский актер и продюсер Эдриен Броуди. Он родился в 1973 году в Нью-Йорке.

За свою карьеру снялся более чем в 60 фильмах. Броуди — самый молодой лауреат премии «Оскар» в категории «Лучший актер главной роли», получивший ее в 29 лет в 2003 году. Всемирную известность он приобрел после роли польско-еврейского музыканта Владислава Шпильмана в фильме Романа Полански «Пианист».

Наиболее известные кинокартины с его участием: «Тонкая красная линия» (1998), «Пианист» (2002), «Таинственный лес» (2004), «Пиджак» (2005), «Кинг-Конг» (2005) и телесериал «Острые козырьки». Также выступал в качестве продюсера в фильмах «Химера», «Джалло» и «Курьер».

По признанию самого Броуди, он с детства мечтал стать актером. Теперь же в честь него назван астероид № 9974.

О жизни и творческом пути Эдриена – в фотогалерее «Газеты.Ru».