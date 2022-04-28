Умер актер Сергей Карякин

Российский актер театра и кино Сергей Карякин умер на 51-м году жизни, сообщила в соцсетях его коллега, актриса Елена Ксенофонтова. Причиной смерти стало онкологическое заболевание. Рак языка актеру диагностировали уже в запущенной, четвертой, стадии.

Карякин родился в 1972 году в Томске. После школы поступил на режиссерский факультет культпросветучилища, но не завершил обучение и переехал в Москву. В 1997-м окончил актерский факультет школы-студии МХАТ (курс Авангарда Леонтьева). В разные годы служил в Московском новом драматическом театре, Московском театре имени Гоголя и в театре «Амадей».

Дебютом актера в кино стала роль Алеши в популярном телесериале «Мелочи жизни». Также он запомнился зрителям ролями в сериалах «Высший пилотаж», «Бедная Настя», «Ключи от бездны» и полнометражных фильмах «Атлантида», «Сверчок за очагом».

В 2006 году состоялась премьера «В круге первом» – сериала Глеба Панфилова. Картина стала первой масштабной экранизации произведения Александра Солженицына, сценарий написал сам автор. Карякин исполнил роль Дмитрия Сологдина.