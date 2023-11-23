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Шарики вместо ракет: как прошел главный парад в США

В Нью-Йорке прошел 97-й парад в честь Дня благодарения

В центре Нью-Йорка уже в 97-й раз прошел парад в честь Дня благодарения — национального праздника США, который отмечается в четвертый четверг ноября. В торжественном шествии на Манхэттене приняли участие 11 оркестров, десятки клоунов и звездные артисты. Главная составляющая парада, которую местные жители ждут с особенным интересом, – огромные гелиевые шары, величиной с многоэтажный дом.

В этом году на улицах Нью-Йорка появились гигантские шары с героями «Щенячьего патруля», «Ван Пис» и «Кунг-фу Панды». Не обошлось без Спанч Боба, гигантского клоуна Рональда Макдональда и индейки — главного символа праздника.

Как прошел один из крупнейших в мире парадов — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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