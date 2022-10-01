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95 лет назад родился Олег Ефремов

Сегодня могло бы исполниться 95 лет режиссеру, педагогу и одному из лучших советских актеров Олегу Ефремову.

Он родился 1 октября 1927 года в Москве, рос в арбатской коммуналке. Став взрослым, Ефремов «часами мог о ней рассказывать, как о Царском селе». Отец Ефремова работал бухгалтером в ГУЛАГе, и в детстве будущий актер побывал в лагерях в Воркуте.

Ефремов с детства увлекся театром – сначала играл, вырезая кукол из бумаги и создавая простые декорации. Другом его детства был Сергей Шиловский – сын третьей жены Михаила Булгакова. По воспоминаниям Ефремова, тогда он еще не имел понятия о театральной карьере и булгаковских пьесах.

В конце 1930-х Олег Ефремов пошел в драматический кружок. В 1945-м поступил в Школу-студию МХАТ, но после окончания в сам театр его не взяли. Тогда Ефремов стал играть в Центральном детском театре (сейчас – РАМТ). В 1956-м стал одним из создателей театра «Современник», до 1970-го года был его художественным руководителем; с 1970 года возглавлял МХАТ им. Горького, а после его раздела в 1987 году — МХТ им. Чехова.

Его учениками были Олег Табаков, Галина Волчек, Михаил Козаков, Евгений Евстигнеев и многие другие именитые российские актеры и режиссеры.

Наибольшую популярность Ефремову принесли фильмы «Берегись автомобиля», «Три тополя на Плющихе», «Три толстяка», «Айболит-66», «Война и мир» и др.

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