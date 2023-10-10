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«Не жалею ни о чем». Какой была Эдит Пиаф

60 лет назад умерла звезда французского шансона Эдит Пиаф

«Я пою не для всех — я пою для каждого», — говорила Эдит Пиаф.

Наверное, поэтому ее творчество до сих пор популярно, а сама она считается «королевой французской песни».

Из-за небольшого роста (147 см) исполнительницу называли «парижским воробышком» (псевдоним «Пиаф» на жаргоне значит «воробей»). Контраст между ее миниатюрной комплекцией и мощью голоса производил большое впечатление на зрителей.

На сцене она всегда появлялась в платье черного цвета, без украшений: Пиаф считала, что публику «ничто не должно отвлекать». При этом ее манера исполнения отличалась страстностью и эмоциональной выразительностью.

Она пела о душевной боли, одиночестве, неудачах и суровой реальности уличной жизни. Ей самой пришлось многое пережить: детство Пиаф провела в бедности, потеряла своего единственного ребенка, злоупотребляла алкоголем и психоактивными веществами, пережила несколько автомобильных аварий и была несчастна в романтических отношениях.

Когда автор композиции «Je ne regrette rien» («Я не жалею ни о чем») показал будущий хит исполнительнице, она сказала, что эта песня о ней самой.

«Я благодарю небо, давшее мне эту жизнь, эту возможность жить, — говорила Эдит Пиаф в одном из своих интервью. — И если бы начинать сначала, я повторила бы все в точности, как было».

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