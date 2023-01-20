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Редкие фото «голливудской принцессы»: 30 лет назад не стало Одри Хепберн

Ровно 30 лет назад умерла признанная икона киноиндустрии и стиля Одри Хепберн. Ее внешность в стиле gamine (стройная, элегантная молодая женщина, игривая и непослушная) и широко признанное чувство шика имели массу поклонников и подражателей.

Одри родилась 4 мая 1929 года в семье голландской дворянки и почетного британского консула в Семаранге в Голландской Ост-Индии.

Актриса дебютировала в кино, сыграв стюардессу в фильме «Голландский за семь уроков» (1948).

Пик ее карьеры пришелся на Золотой век Голливуда. За роль в фильмам «Римские каникулы» (1952) она получила премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA. На «Оскар» она также была номинирована за кинокартины «Сабрина» (1954), «История монахини» (1959), «Завтрак у Тиффани» (1961) и «Дождись темноты» (1967). Одним из последних фильмов, в которых она сыграла, стал «Всегда» (1989) Стивена Спилберга.

Она дружила с музыкантом Фрэнком Синатрой, который первой назвал ее «принцессой».

Одри Хепберн была дважды замужем. У нее есть двое сыновей, из-за воспитания которых в 1967 году она прервала свою актерскую карьеру.

В 1988 году Хепберн стала международным послом доброй воли ЮНИСЕФ. Она привлекала внимание к проблемам детей в наиболее нблагополучных регионах Африки.

В возрасте 63 лет Одри Хепберн умерла из-за рака толстой кишки. В 2000-м году вышел фильм-биография «Голливудская принцесса: История Одри Хепберн».

Малоизвестные фотографии Одри Хепберн — в фотогалерее «Газеты.Ru»

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