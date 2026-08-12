Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ актрисе Валерии Ланской. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Присвоить почетные звания: «заслуженный артист РФ» Ланской Валерии Александровне, артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Театр на Трубной»», — говорится в документе.

Валерия Ланская — известная российская актриса театра и кино, а также певица. Она прославилась благодаря главным ролям в популярных телесериалах и масштабных музыкальных спектаклях-мюзиклах. Получила статус «королевы мюзиклов» благодаря ведущим партиям на сцене. Исполнила роль Мерседес в известном мюзикле «Монте-Кристо». Играла главные роли в постановках «Граф Орлов», «Алые паруса», «Зорро» и других.

В июле президент России подписал указ о присвоении звания заслуженного деятеля искусства режиссеру Государственного академического Малого театра Владимиру Драгунову.

Ранее актер Алексей Маклаковй стал заслуженным артистом России.