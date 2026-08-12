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Культура

Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ актрисе Валерии Ланской

Путин подписал указ о признании Валерии Ланской заслуженной артисткой РФ
Личный архив Валерии Ланской

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ актрисе Валерии Ланской. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Присвоить почетные звания: «заслуженный артист РФ» Ланской Валерии Александровне, артистке государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Театр на Трубной»», — говорится в документе.

Валерия Ланская — известная российская актриса театра и кино, а также певица. Она прославилась благодаря главным ролям в популярных телесериалах и масштабных музыкальных спектаклях-мюзиклах. Получила статус «королевы мюзиклов» благодаря ведущим партиям на сцене. Исполнила роль Мерседес в известном мюзикле «Монте-Кристо». Играла главные роли в постановках «Граф Орлов», «Алые паруса», «Зорро» и других.

В июле президент России подписал указ о присвоении звания заслуженного деятеля искусства режиссеру Государственного академического Малого театра Владимиру Драгунову.

Ранее актер Алексей Маклаковй стал заслуженным артистом России.

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