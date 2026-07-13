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Культура

Путин присвоил звание режиссеру Малого театра

Режиссер Владимир Драгунов получил звание заслуженного деятеля искусств России
Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент России подписал указ о присвоении звания заслуженного деятеля искусства режиссеру Государственного академического Малого театра Владимиру Драгунову. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов.

Драгунов удостоился звания за заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

В документе Путин также наградил актрису Ирину Агашкову-Кореневу, музыкантку Елену Маркову, вокалиста Фирдинанда Салахова и актера Анатолия Смолякова статусом заслуженных артистов России.

Владимир Драгунов в разные периоды жизни работал в Молодежном театре на Красной Пресне, Театре на Малой Бронной и в Театре им. Н. В. Гоголя. В 1991 году он был приглашен в Малый театр.

В 2004 году Драгунов начал преподавать в ВТУ им. М. С. Щепкина дисциплину «Мастерство актера». В 2013-м он стал художественным руководителем курса. В 2020-м режиссера наградили медалью «В память 200-летия со дня рождения А. Н. Островского».

Ранее Путин присвоил Конкину звание народного артиста.

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