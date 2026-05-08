Актер Алексей Маклаков стал заслуженным артистом России

Путин присвоил актеру Алексею Маклакову звание заслуженного артиста России
Президент России Владимир Путин удостоил артиста Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Алексея Маклакова звания заслуженного артиста РФ. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, почетного звания также удостоились артист Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима Линар Ахметвалиев, артист балета Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского Юрий Кудрявцев и артистка балета театра «Кремлевский балет» Олеся Росланова.

16 февраля глава государства присвоил певцу Денису Майданову почетное звание народного артиста России. Звание музыкант и депутат Госдумы Майданов получил с формулировкой «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин своим указом присвоил почетное звание народного артиста РФ оперному певцу, руководителю Севастопольского театра оперы и балета Ильдару Абдразакову.

Ранее Путин присвоил звание народного артиста России актеру Вдовиченкову.

 
