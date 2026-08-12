Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Культура

«Не называю себя легендой»: Ольга Бузова раскрыла свое отношение к славе

Певица Ольга Бузова призналась, что не считает себя легендой шоу-бизнеса
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Ольга Бузова раскрыла, что испытывает неловкость, когда ее называют легендой шоу-бизнеса. Об этом артистка рассказала в беседе с «Пятым каналом».

«Я себя легендой не называю. Я не считаю себя легендой», — призналась Бузова.

По словам певицы, она понимает, что для некоторых поклонников ее творчество и долгая карьера играют значимую роль. Однако сама знаменитость предпочитает не затрагивать тему статусов, а говорить о пройденном пути.

Бузова отметила, что является публичной личностью уже на протяжении 22-х лет. По словам артистки, за это время публика стала свидетелями разных этапов ее жизни, в том числе ошибок, профессиональных успехов и личных переживаний.

Помимо этого, певица добавила, что ей бывает неловко и даже стыдно из-за того, что некоторые фанаты сильно переживают за ее состояние из-за травмы ноги и постоянно интересуются здоровьем. Бузова объяснила, что понимает интерес к этой теме, потому что сама публично рассказывала о произошедшем, однако ей тяжело видеть искреннее беспокойство людей.

12 июня Ольга Бузова поскользнулась в душе и рассекла колено. Артистку госпитализировали и прооперировали.

18 июня знаменитость приехала на кастинг своего нового шоу на коляске. 21 июня Бузова поделилась, что начала заниматься лечебной физкультурой в своей больничной палате, а спустя два дня ее выписали из больницы. Только 2 июля Бузова сообщила, что перестала использовать костыли.

Ранее стало известно, что Бузова прощается c очередным бизнесом в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Можно не работать и получать деньги. Как оплачивают простой и когда он незаконен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!