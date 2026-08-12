«Не называю себя легендой»: Ольга Бузова раскрыла свое отношение к славе

Певица Ольга Бузова раскрыла, что испытывает неловкость, когда ее называют легендой шоу-бизнеса. Об этом артистка рассказала в беседе с «Пятым каналом».

«Я себя легендой не называю. Я не считаю себя легендой», — призналась Бузова.

По словам певицы, она понимает, что для некоторых поклонников ее творчество и долгая карьера играют значимую роль. Однако сама знаменитость предпочитает не затрагивать тему статусов, а говорить о пройденном пути.

Бузова отметила, что является публичной личностью уже на протяжении 22-х лет. По словам артистки, за это время публика стала свидетелями разных этапов ее жизни, в том числе ошибок, профессиональных успехов и личных переживаний.

Помимо этого, певица добавила, что ей бывает неловко и даже стыдно из-за того, что некоторые фанаты сильно переживают за ее состояние из-за травмы ноги и постоянно интересуются здоровьем. Бузова объяснила, что понимает интерес к этой теме, потому что сама публично рассказывала о произошедшем, однако ей тяжело видеть искреннее беспокойство людей.

12 июня Ольга Бузова поскользнулась в душе и рассекла колено. Артистку госпитализировали и прооперировали.

18 июня знаменитость приехала на кастинг своего нового шоу на коляске. 21 июня Бузова поделилась, что начала заниматься лечебной физкультурой в своей больничной палате, а спустя два дня ее выписали из больницы. Только 2 июля Бузова сообщила, что перестала использовать костыли.

Ранее стало известно, что Бузова прощается c очередным бизнесом в России.