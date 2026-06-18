Бузова приехала на кастинг на коляске: «Каждая секунда вызывает боль»

Телеведущая Ольга Бузова приехала на кастинг своего нового шоу на коляске. Об этом сообщило издание Super.

Ненадолго заглянувшую на отбор танцоров Бузову встретили аплодисментами. Артистка объяснила, что врачи отпустили ее из больницы второй день подряд только под ее личную ответственность.

«Я не смогу провести с вами очень много времени, потому что каждая секунда в таком состоянии вызывает у меня боль. Но — мне больше не больно», — сказала она, процитировав собственную песню.

Ольга Бузова вскоре после возвращения в Москву из Доминиканы поскользнулась в душе и рассекла колено. 40-летнюю телеведущую отвезли в московскую клинику, где несколько часов оперировали.

Как отмечал директор артистки Антон Богославский, Бузовой пришлось скорректировать гастрольный график из-за состояния здоровья: ее концерт в Ростове‑на‑Дону, запланированный на 13 июня, перенесен на 6 августа.

Накануне Кушанашвили напомнил страдающей из-за ноги Бузовой о своей болезни.

Ранее сообщалось, что Бузова выступила в Кремле в инвалидной коляске.